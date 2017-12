Conciertos navideños el domingo de La Pamplonesa en el Teatro Gayarre y de Sinfonietta Académica en Baluarte

15/12/2017 - 15:00

Actúan los próximos días, además, Capilla Renacentista Michael Navarrus, Flautistas de Navarra, Alaikapela y Escuela Joaquín Maya

PAMPLONA, 15 (EUROPA PRESS)

El programa de Navidad organizado por el Ayuntamiento de Pamplona para estas fiestas ofrece este fin de semana conciertos el domingo de La Pamplonesa en el Teatro Gayarre y de Sinfonietta Académica en Baluarte. Además, las calles del centro de la ciudad contarán con animación musical de la mano de Flautistas de Navarra el sábado, Alaikapela y los dantzaris txikis el domingo y la Banda Calle Mayor y el Coro Korilandia de la Escuela Joaquín Maya el lunes. También el lunes, la Capilla Renacentista Michael Navarrus de la Coral de Cámara de Navarra ofrecerá un recital en la Iglesia de El Salvador.

La banda municipal de Música La Pamplonesa comenzará su concierto en el Teatro Gayarre a las 12 horas bajo la dirección de J. Vicent Egea. Las entradas, que cuestan 4 euros, pueden adquirirse en las taquillas del teatro o a través de su página web. Este 'Concierto de Navidad' está dividido en dos partes.

En la primera se escucharán composiciones de la segunda mitad del siglo XIX cuando Viena era junto con París el principal foco musical europeo. En esa ciudad fueron compuestas 'El murciélago' y 'El barón gitano' de Johan Strauss hijo y 'Un día en Viena' y 'Poeta y aldeano' de Franz von Suppé. La segunda parte incluye un repertorio típico navideño de distintas culturas comprendido por 'Festival fanfare for Christmas' de John Wasson, 'Polish Christmas music' de Johan de Meij, 'Paseo en trineo' de Leroy Anderson (arreglos de Stefan Schwalgin) y 'A festive Christmas' con arreglos de Kenny Bierschenk que será interpretada por primera vez por La Pamplonesa.

Sinfonietta Académica ofrecerá el concierto titulado 'Nuevo Mundo' el lunes a las 19.30 horas en el Auditorio Baluarte con entradas a 5 euros. Con Caroline Collier como directora será la unión, tal y como señala el programa de mano, de música y compositores tanto de Norteamérica como de Latinoamércia. Comenzará con la obra 'Tse Bii Ndzisgaii', nombre en lengua navaja de El Valle de las Rocas. Joaquín Taboada se ha inspirado en este paisaje típico de película del Oeste para componer la pieza encargada por Sinfonietta Académica.

A continuación sonará 'El Danzón nº 2' de Arturo Márquez, un ejemplo de las composiciones orquestales de música contemporánea mexicana. El programa continuará con Antonin Dvorak y su Sinfonía No. 9 in Mi menor 'Del Nuevo Mundo' Op. 95, escrita durante la estancia del compositor en Nueva York. Para finalizar, el Oeste americano volverá a recobrar el protagonismo en 'Hoe -Down' de la suite Rodeo del autor Aaron Copland.

El tercer concierto de los próximos días llegará con las voces de la Capilla Renacentista Michael Navarrus de la Coral de Cámara de Navarra. Ofrecerá un recital el lunes en la Iglesia de El Salvador a las 20 horas. La entrada es libre. Dirigirá David Guindano y al órgano estará Raúl del Toro. Se proyectarán imágenes seleccionadas por el propio director y por Pilar del Valle. Además, Andoni Arcilla se encargará de las lecturas. El programa está basado en textos de Lucas I y II con composiciones de Cristóbal de Morales, Tomás Luis de Victoria, Orlando di Lasso, Josquin Desprez, Hans Leo Hassler, Francisco Guerrero, William Byrd, Jacobus Gallus, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Antonio de Cabezón, Claudio Monteverdi y Thomas Tallis.

CONCIERTOS EN RECINTOS CERRADOS Y POR LAS CALLES DEL CENTRO

Las calles de Pamplona contarán con conciertos y actuaciones musicales a lo larga de las próximas semanas. El sábado, 16 de diciembre, a partir de las 12 horas, Flautistas de Navarra saldrán de la Plaza de la Castillo para recorrer la calle Chapitela, Plaza Consistorial, San Saturnino, Mayor, Eslava, plaza San Francisco, San Miguel, Zapatería, Pozo Blanco y Comedias para terminar en el punto de inicio, la Plaza del Castillo.

El domingo la animación llegará por la mañana, a las 11.45 horas, con el encuentro de dantzaris txikis en el que participarán Pamplona: Dugunako Txikiak, Eluntze, Iruña Taldea, La Única, Muthiko Alaiak, Ortzadar y Oberena. A la tarde, el grupo Alaikapela cantará desde las 18.30 horas por la Plaza Consistorial, calle Zapatería, pasadizo de la Jacoba y Plaza del Castillo.

Ya el lunes, 18 de diciembre, los protagonistas son la Banda Calle Mayor y el Coro Korilandia de la Escuela Joaquín Maya que actuarán a partir de las 18.30 horas en la avenida de Carlos III junto al Monumento al Encierro y por calle Leyre, Paulino Caballero, avenida de Roncesvalles, San Ignacio, plaza del Vínculo, paseo de Sarasate, Cortes de Navarra, Estafeta y Plaza Consistorial.