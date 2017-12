Sordo (CCOO) denuncia la "injustificada" precariedad de los contratos en Cantabria

15/12/2017 - 14:56

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha destacado que la tasa de paro en Cantabria es "menor" que en otras regiones, aunque ha denunciado que "la calidad del empleo es muy mala". "Hay una precariedad que no se justifica en el modelo productivo de la Comunidad Autónoma".

SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)

Esto último "no es diferente" al resto del país, ha remarcado el sindicalista este viernes en Santander, donde en una asamblea celebrada en la Escuela Técnica de Náutica de Santander ha dibujado el rumbo de la formación que dirige ante cerca de 300 delegados de cántabros.

"Tenemos que mejorar la correlación de fuerzas; si no, todo lo que hablemos y propongamos va a ser retórico", les ha indicado el líder sindical.

Ante ellos, ha dicho que es "injustificable" que "las desigualdades vayan en aumento" mientras la economía "no deja de crecer". "Lo que está pasando es que el beneficio del sostenido incremento en la productividad se lo están embolsando los empresarios a costa de mantener unos salarios bajos o que reducen con las armas que les dio la reforma laboral de 2012, ha denunciado.

En el acto, Sordo ha estado acompañado del secretario general de CCOO en la región, Carlos Sánchez, que ha pedido a los delegados de la región que "trabajen juntos para frenar la hemorragia de la desigualdad, la pérdida de derechos que sigue en marcha mientras la riqueza de Cantabria crece de manera sostenida".

El líder del sindicato en la Comunidad ha celebrado que "exista un ambiente de negociación" con el Gobierno PRC-PSOE, que "no es el del PP, pero al que no le damos un cheque en blanco: en CCOO no le damos un cheque en blanco a nadie porque lo que exigimos es que se repartan los beneficios del crecimiento económico y que eso se traduzca en una mayor justicia social e igualdad".

SERVICIOS PÚBLICOS

Por otro lado, Sordo también ha aprovechado su intervención para defender los servicios públicos: "de nada vale sostener los salarios si se pierden las coberturas sociales públicas". También ha alertado a los delegados del "riesgo" que corre el sistema público de pensiones.

"Ni el PP ni Ciudadanos se van a atrever a darle un tajo a las pensiones mañana por el coste electoral que eso tiene, pero no lidiamos con idiotas: la reforma de las pensiones de 2013 va a tener un efecto letal en 25 años", ha advertido el líder sindical.

De las pensiones públicas, considera que "no es viable" que España tenga un diferencial de 8 puntos en la recaudación fiscal. "Que no nos engañen: eso no es culpa de Europa, sino de las políticas del Gobierno y si se recauda lo que se debe, hay sistema".

Tanto Sordo como Sánchez han pedido a los delegados que sigan en los centros de trabajo y que animen a la afiliación a las organizaciones sindicales. "Los sectores donde el empleo está más precarizado son los no sindicalizados: no es una casualidad", ha concluido Unai Sordo.