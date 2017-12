Trabajadores de FGV rechazan la propuesta de la dirección y mantienen los paros

15/12/2017 - 15:03

La dirección lamenta el rechazo y cree que se trata de una posición "injusta" en un conflicto que no está "justificado"

VALÈNCIA, 15 (EUROPA PRESS)

Trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han rechazado en asamblea la propuesta planteada por la dirección por lo que mantienen los paros previstos del personal de conducción y circulación de Metrovalencia y TRAM de Alacant, así como los que afectan al tranvía en València.

Los próximos paros, respaldados por los sindicatos UGT, CCOO, SIF y SCF, están previstos para este viernes noche y hasta las 3.00 horas del 16 y los días 18 y 22, en determinadas franjas horarias. Según han explicado a Europa Press fuentes de CCOO, la decisión se ha alcanzado por unanimidad de los trabajadores que participaron en la asamblea celebrada en València y entre el 80 y 82 por ciento de los de Alicante, alrededor de un tercio de la plantilla citada a la reunión en conjunto.

No obstante, desde el sindicato han explicado que queda margen de maniobra para desconvocar los paros si se cumplen dos premisas por parte de la dirección: una cuestión más técnica, que es que se despejen fechas y calendarios de negociación que se abrirían junto con el convenio colectivo y que se dote a los trabajadores de una cláusula de protección jurídica similar al artículo 12 del convenio colectivo de Renfe y Adif.

Según CCOO, en el caso de que se solventaran ambos puntos se podrían desconvocar las protestas. Desde el sindicato se explica que actualmente no disponen de cláusulas de protección ante determinadas circunstancias, que podrían suponer para los trabajadores una multiplicidad de responsabilidades: civil, penal, administrativa y la disciplinaria, de manera que con la nueva Ley Ferroviaria incluso se les ha sumado una nueva. Además, no tienen garantías de no acumulación de sanciones, de no repetición o de no aplicación de la más lesiva.

Ante este rechazo, el director gerente de FGV, Juan Andrés Sánchez Jordán, ha lamentado en un comunicado la negativa ya que señala que la propuesta trasladada por la empresa "recogía las peticiones planteadas en la negociación" y mejoraba las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores.

En esta línea, ha cuestionado la posición "injusta de los sindicatos cuando se ha alcanzado un acuerdo en el 100% de los puntos que afectan a la empresa", ya que, según ha recordado, la Ley de Seguridad Ferroviaria "no está en manos de FGV al encontrarse en tramitación parlamentaria".

CONFLICTO "NO JUSTIFICADO"

Por ello, ha asegurado que los sindicatos "han perdido una oportunidad de acabar con este conflicto que ya no está justificado después de la propuesta de acuerdo planteada" y ha lamentado que "sigan con esta huelga que de manera tan injusta está castigando a los usuarios de los servicios de transporte que ofrece Metrovalencia y TRAM d'Alacant".

"El documento presentado a los sindicatos ha sido resultado de un importante esfuerzo negociador y de consenso que recoge en su práctica totalidad los puntos planteados durante la negociación y permite mejorar las condiciones de trabajo y seguridad del colectivo de circulación y conducción".

Asimismo, ha añadido que en lo relativo a la Ley de Seguridad Ferroviaria "la empresa no puede intervenir porque actualmente está en tramitación parlamentaria y hay que recordar que esta ley es resultado de un compromiso y un mandato de las Corts Valencianes que, años después del accidente ocurrido el 3 de julio de 2006 en la Línea 1 de Metrovalencia, nace con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad de los usuarios y trabajadores de FGV".

Ante esto, Sánchez Jordán ha criticado "la intransigencia de los sindicatos frente a una empresa que siempre ha estado abierta a la negociación para alcanzar acuerdos siempre que se respeten las leyes y normativas vigentes". "Hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para llegar a un acuerdo y acabar con esta huelga injusta", ha indicado.