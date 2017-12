La Térmica selecciona seis artistas para que desarrollen sus proyectos artísticos con una beca de residencia

15/12/2017 - 15:08

La quinta edición del programa de residencia 'Creadores 2018' de La Térmica ha recibido 215 propuestas. De ellas el jurado ha escogido a seis artistas: Irene González, Ernesto Casero, Enar de Dios, Marco Moreira, Mirimari Väyrynen y Alejandro Ginés para participar en esta beca que les permite desarrollar sus proyectos durante cuatro meses.

Los escogidos comenzarán su residencia artística el próximo mes de febrero. Así, disfrutarán de un estudio de trabajo individual, un soporte económico para el desarrollo de sus proyectos de 2.400 euros, así como manutención y alojamiento en el espacio cultural.

Durante su residencia, que concluirá a principios de junio del próximo año, los creadores mantendrán encuentros con agentes culturales de Málaga. Su estancia finalizará con una exposición colectiva como resultado de los proyectos realizados, ha explicado la Diputación de Málaga en un comunicado.

Por su parte, los encargados de elegir entre las propuestas han sido la vicerrectora de Cultura y Deporte de la Universidad de Málaga, Tecla Lumbreras Kraüel; la profesora titular de arte contemporáneo de la Universidad de Málaga, Maite Méndez Baiges; y el decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, Salvador Haro González.

PROYECTOS

Los proyectos presentados por los seis artistas y que podrán desarrollar con su presencia en el programa del centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga son 'El eterno retorno. Una aproximación desde el dibujo', 'The posthuman protests', 'Sin título', 'The more complicated the brothers', 'Islas' y 'De post a transit y más allá'.

El primero pertenece a la malagueña Irene González, licenciada en Bellas Artes y con un máster en Dibujo por la Universidad de Granada. Su obra se ha mostrado en diferentes exposiciones individuales, colectivas y en ferias de arte como 'Drawing Room', 'MARTE' o 'Art Marbella'. Actualmente se encuentra representada por la Galería silvestre de Madrid, ciudad en la que vive y trabaja.

'The posthuman protests' es el proyecto de Ernesto Casero, también licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, su ciudad de origen. Su trabajo se centra en aspectos relacionados con las ideas de verosimilitud y verdad, la historia de la biología y la representación de la naturaleza desde el arte y la ciencia.

Así, plantea un discurso estético sobre la arbitrariedad de la historia de la ciencia. Casero ha expuesto en galerías de México, Francia y España, y ha participado en diversas ferias internacionales en Londres, París, Madrid y Lisboa.

Por su parte, Marco Moreira ha presentado 'Sin título'. Vive en La Coruña y actualmente está cursando el doctorado en Creación e Investigación en Arte Contemporánea en la Faculdad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo. Además, es licenciado y tiene un máster en pintura por la Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.

Con experiencia en las áreas de multimedia, ilustración, animación, dibujo, fotografía y artes visuales fue artista becado en la residencia del Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MAC) en La Coruña, y es artista residente en los talleres de Viarco Fábrica de Lápis en São João da Madeira en 2012.

Enar de Dios Rodríguez es una artista orensana afincada en Viena. Su proyecto se titula 'The more complicated the borders'. Es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidade de Vigo y en Bellas Artes por el San Francisco Art Institute. Su trabajo interdisciplinar incluye la fotografía, el vídeo, la poesía, el dibujo y la instalación.

Partiendo como base de investigaciones y archivos, su práctica artística examina los elementos que construyen determinados contextos o límites. Así, su obra se sirve de la reconfiguración de información existente para realizar una exploración de lo poético y desarrollar su potencial político.

El sevillano Alejandro Ginés es licenciado en Bellas Artes, tiene un máster en Idea y Producción, y está cursando el doctorado en Arte y Patrimonio. El proyecto que ha presentado se llama 'Islas'. Con él, partiendo de una concepción creativa multifacética y apoyándose en la curiosidad e investigación de lo antropológico, ha desarrollado a lo largo de sus primeros años de creación artística un trabajo enfocado en los límites descritos por el comportamiento social y los vacíos consecuentes de su transformación.

El último de los seis artistas elegidos es la finlandesa Mirimari Väyrynen. Su proyecto, 'De post a transit y más allá', investiga la relación entre la naturaleza, tecnología y la cultura. Explora formas de percibir el mundo y la naturaleza que se encuentran en un estado de transición incuestionable debido a los últimos cambios tecnológicos, sociales y ecológicos.

Väyrynen trabaja principalmente pintando. Sin embargo, entiende la pintura cercanamente relacionada con el tiempo y espacio. Combina lo objetual y lo pictórico y crea instalaciones que toman su forma definitiva en un espacio de la exposición.