Madrid. gallardón niega un pacto sobre el canal con ignacio gonzález y dice que nunca habló con él de este asunto desde que dejó la política

gallardón niega un pacto sobre el canal con ignacio gonzález y dice que nunca habló con él de este asunto desde que dejó la política

15/12/2017 - 14:54

Alberto Ruiz-Gallardón, expresidente de la Comunidad de Madrid, dijo hoy en la comisión del Parlamento regional que investiga la corrupción política, donde compareció para informar sobre intervención del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con la compra de empresas en América, que "no hay ningún pacto" con el expresidente de la Comunidad y del Canal Ignacio González.

"No, rotundamente no, jamás", reiteró Gallardón respecto a algún acuerdo sobre la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II con González, con el que "nunca he hablado sobre este tema desde que dejamos la política".

Asimismo, dijo que está "orgulloso de lo que están intentando ensuciar" algunos, refiriéndose a la compra de Inassa, y señaló que no supo en su momento que la transacción se realizó en Panamá.

No obstante, manifestó que con las explicaciones conocidas ahora y el informe del despacho de Garrigues sobre la legalidad de esta operación, "lo hubiese aprobado".

Aseguró que en los años que estuvo al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid todo se hizo "ajustado a la legalidad" y no hubo "la más mínima irregularidad".

Con anterioridad, compareció Juan Bravo Rivera, miembro del Consejo del Canal de Isabel II en 2001 y consejero de Hacienda del Gobierno presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, quien aseguró que sólo él y Pedro Calvo conocían dentro del Consejo de Gobierno que la operación de compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II se hacía mediante la adquisición de la empresa Sociedad de Aguas de América, radicada en Panamá, donde se hizo la adquisición.

Bravo, que entregó a los miembros de la comisión de investigación la documentación que llego al Consejo de Gobierno sobe esta operación en 2001, denunció que no ha podido acceder a las actas del Consejo del Canal sobre la aprobación de esta compra.

Explicó que no tiene esa documentación porque el Canal se ha negado a dársela y dijo va a recurrir esta decisión ante el Consejo de la Transparencia de la Comunidad de Madrid.

