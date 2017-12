Bravo no habló con Gallardón de Inassa, una operación más del Canal, y habla de gestión "impecable" en esa época

15/12/2017 - 15:11

Recurre al Consejo de Transparencia la negativa del Canal para acceder al expediente completo del consejo de administración

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de Adif y exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Juan Bravo, ha asegurado que la compra de Inassa en 2001 era una de las operaciones más relevantes del Canal de Isabel II en esos momentos, "una más" en esa época, y que no habló de esta adquisición con el expresidente regional Alberto Ruiz-Gallardón.

En la comisión de investigación sobre corrupción en la Asamblea, Bravo también ha asegurado que su ánimo es "esclarecer" cualquier "sombra" vertida sobre la gestión del Gobierno regional en el año 2001, que fue a su juicio "impecable" y desea que la "verdad" coloque "a cada uno en su sitio".

Además, ha subrayado que el Consejo de Gobierno simplemente aprobó la creación del Canal Extensia para comprar la empresa en su extensión de actividad en Latinoamérica y el permiso de endeudamiento de cara a acometer la operación, pues esas eran exclusivamente su competencia por ley.

En consecuencia, ha apuntado que este órgano no tenía por qué conocer la fórmula para realizar la compra, a través de la sociedad Aguas de América en Panamá, pues eso correspondía al consejo de administración del Canal de Isabel I, transacción que contaba que contaba con garantías económicas y jurídicas.

Así lo ha detallado Bravo en su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid para explicar la operación de compra de la empresa Inassa por parte del Canal, que inició la extensión en Latinoamérica de la entidad.

El exconsejero ha explicado a la comisión que ha solicitado al Canal a través del portal de Transparencia el expediente completo sobre el acuerdo del consejo de administración, petición que ha sido denegada y que recurrirá al Consejo de Transparencia.

Sí ha obtenido el expediente completo del acuerdo del Consejo de Gobierno sobre la autorización de la creación del Canal Extensia y el acuerdo de endeudamiento para comprar el 75 por ciento de la empresa Inassa.

En este sentido, ha indicado que en esa documentación no se recoge la fórmula de adquisición de esas acciones, a través de la sociedad Aguas de América en Panamá, pues no era competencia del Consejo de Gobierno, dado que sus funciones simplemente era inventariar el sector público y aprobar importes económicos que no estaban presupuestados inicialmente.

Al respecto, Bravo ha agregado que Aguas de América no pertenecía al sector público de la Comunidad de Madrid y que, por tanto, ese dato no tenía que incluirse en el expediente, para insistir en que el modelo para la compra era facultad del Canal. En este sentido, ha insistido en que ello fue "no por ánimo de ocultación", sino que la legislación establecía claramente las competencias de cada órgano.

Los aspectos concretos sobre la compra en Panamá era competencia del Canal, indicando que daba por válido lo manifestado por otros comparecientes al no haber podido tener acceso al expediente completo de la decisión, y se contaba con informe que aludía que un informe técnico externo recogía tres opciones y que una de ellas era la compra de Inassa a través de una sociedad panameña se debía hacer con la disolución inmediata de Aguas de América.

Además, el actual presidente de Adif ha recalcado que la creación del Canal Extensia era la fórmula de salvaguardar al Canal de Isabel II de cualquier riesgo y ha recordado que el informe externo encargado también reflejaba que era la mejor formula para salvaguardar a la entidad.

A su vez, cree que desde el punto de vista económico la operación de compra de Inassa fue "rentable" y contribuyó a mejorar el abastecimiento de agua en varias zonas de Latinoamérica.