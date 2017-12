Unos 50 talleres educativos en distritos, rock sobre camiones y pasacalles, de la mano de Lipasam en Alumbra

15/12/2017 - 15:24

Lipasam se ha sumado a la programación de Alumbra Sevilla con actividades de ocio y educación como el programa 'Diviértete y recicla con Lipasam' y los conciertos de 'Rockarround', donde se funden rock y talleres educativos con el objetivo de invitar a los ciudadanos a unirse al #RetoLipasam para mejorar la colaboración con los servicios de limpieza e higiene urbana.

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Sevilla ha explicado, en una nota de prensa, que en total se organizarán 50 talleres educativos en los distritos y seis conciertos de rock, que comenzarán el sábado en Los Remedios, a las 14,00 horas, y en Triana, a las 16,30 horas.

Además, en la Alameda de Hércules este año se instalará una gran esfera navideña en la que se podrá entrar y disfrutar de la simulación de una tormenta de nieve y que, además, estará acompañada de talleres educativos, pasacalles y batucada, desde el 21 de diciembre al 4 de enero.

Asimismo, 'Diviértete y recicla con Lipasam' es un programa educativo en el que el respeto al medio ambiente y la música son los protagonistas, llegará a los once distritos de la ciudad con actividades que se extienden entre el 22 de diciembre al 4 de enero. Cada actividad comenzará con una batucada y un pasacalles en torno a las 16,00 horas para dar paso a los talleres ambientales, que empezarán a las 16,30 horas y están destinados a toda la familia. Asimismo, sobre las 18,30 horas se cerrarán las jornadas con otra sesión musical y teatro.

En cuanto al 'Rockarround', el grupo de rock Mixtolovers realizará seis conciertos sobre camiones de Lipasam estas Navidades. El Ayuntamiento ha señalado que este es un quinteto "con cuatro voces con mucha personalidad y un repertorio formado por grandes clásicos" como 'Ring My Bell' (Anita Ward), 'Celebration' (Kool & The Gang) o 'Hot Stuff' (Donna Summer), y el pop de los 80s como 'Walk Like An Egyptian' (Bangles), Friday 'I'm In Love' (The cure), o versiones inesperadas como 'Maniac' (Michael Sembello), 'Grease' (Frankie Valli) o 'Take On Me' (A-HA). "Todo tocado con el ritmo del soul y la energía del rock por cinco profesionales de la música", ha destacado el Consistorio.

Este sábado habrá doble sesión, el primer concierto será a las 14,00 horas en la calle Asunción y sobre las 16,30 horas en la calle San Jacinto.

El viernes 22 Mixtolovers repetirá programa, esta vez a las 16,00 horas estarán en la Plaza del Salvador y a las 18,30 horas, en la Alameda de Hércules (junto a las Columnas).

Y una semana después, el viernes 29 de diciembre, darán concierto a las 14,00 horas en Paseo de Cristina (Puerta de Jerez) y a las 18,30 horas en Plaza de la Encarnación esquina con la calle José Luis Luque.

Por otra parte, en Expo Joven, la feria del ocio en familia que se celebra durante las fiestas navideñas en Fibes, Lipasam también estará presente con actividades educativas y de concienciación adaptadas para los más pequeños, jóvenes y adultos.