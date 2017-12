Millo dice que no le consta un espionaje de Mossos: "No me he sentido perseguido por nadie"

El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha asegurado este viernes que no le consta que los Mossos d'Esquadra espiaran a políticos del PP como él mismo o como el presidente del PP de Catalunya, Xavier García Albiol: "No me he sentido perseguido por nadie".

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa para informar sobre los acuerdos del Consejo de Ministros en Catalunya, Millo ha explicado que no le constan estas informaciones, que forman parte de una investigación que se trasladará a la Audiencia Nacional.

"Sobre el supuesto seguimiento, no puedo decir nada porque no tengo constancia de ello, forma parte de una investigación de carácter judicial y será puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional", ha afirmado.