Las asociaciones de bebés robados ven la condena por calumnias a una monja como un "aviso" para "silenciarlos"

15/12/2017 - 15:34

En torno a medio centenar de personas se han concentrado este viernes frente a la Ciudad de la Justicia de Almería en protesta por la sentencia firme y el rechazo al indulto a Ascensión López, la mujer que fue condenada al pago de 43.000 euros con un delito de calumnias después de que acusara a una monja de "organizar" su supuesta adopción ilegal; unos hechos que las asociaciones de bebés robados han interpretado como un "aviso preliminar para silenciarnos, amedrentarnos y que dejemos de realizar nuestras búsquedas".

ALMERÍA, 15 (EUROPA PRESS)

Así lo ha expresado el organizador de la concentración y miembro de la asociación de bebés robados de Sevilla Alfonso Cárdenas, quien ha manifestado la "disconformidad" de las entidades que apoyan a Ascensión López tanto por el contenido del fallo judicial como por la posición adoptada en Consejo de Ministros contraria al indulto, lo que es una "injusticia".

Cárdenas ha incidido en la "doble victimización" a la que, a su parecer, se ha sometido a Ascensión López. "La primera vez cuando la roban y le sustraen a su madre biológica, y la segunda es una vez que la han condenado", ha valorado precursor de la iniciativa, quien ha advertido de una "tercera vez inclusive" en el hipotético caso de que la condenada tuviera que entrar en prisión puesto que "dejaría desamparados a sus hijos también".

"Es muy triste que la primera persona en entrar en prisión sea una víctima en vez de los verdugos que han cometido estas atrocidades y estos robos de bebés sistemáticos en España", ha añadido Cárdenas, quien ha permanecido junto la condenada arropados todos por otras asociaciones y representantes políticos de los grupos de PSOE, Podemos e IU; entre ellos varios diputados nacionales.

Por su parte, Ascensión López ha dado las gracias por el apoyo ante un momento "muy duro" y ha señalado sentirse "muy frustrada" por todo el proceso. En esta línea, ha señalado la campaña de donativos que ha iniciado a través de una web de internet para recaudar los 55.000 euros que necesita para el pago de la multa, la indemnización y las costas del juicio.

Al acto también ha asistido la presidenta de Sevilla Bebés Robados, Carmen Lorente, para quien "no es justo lo que ha pasado" cuando "tenemos todavía a médicos por ahí que no los han llamado a declarar ni a juicio". "Nadie nos va a callar, vamos a seguir adelante y no nos va a parar nadie", ha añadido antes de reclamar apoyo para su causa.