La V Jornada de Educación de Adultos de la DPZ subraya la importancia de la motivación en el aprendizaje

15/12/2017 - 15:37

Las nuevas técnicas para monitorizar la actividad del cerebro han permitido demostrar la importancia de la motivación para activar y mantener los procesos de aprendizaje. Esa es una de las conclusiones que el astrofísico Jesús Guillén, especializado en los últimos años en la investigación de las aplicaciones educativas de las ciencias cognitivas, ha destacado en la V Jornada Provincial de Educación Permanente de Adultos organizada por la Diputación de Zaragoza (DPZ).

"La educación es una de las principales herramientas para el cambio social y personal y el papel del profesor fundamental para provocarlo", ha asegurado Guillén ante más de medio centenar de profesores de escuelas de adultos de la provincia de Zaragoza.

Estudios realizados por Harvard y otras de las principales universidades del mundo muestran que las creencias del profesor sobre sus alumnos, junto a las creencias que los propios alumnos tienen sobre sí mismos, resultan determinantes en la consecución de los objetivos que unos y otros se marcan.

Por ello, ha animado a los asistentes a creer en las posibilidades de sus estudiantes para provocar el cambio y no limitar de antemano la enorme plasticidad que tiene el cerebro.

Realizar actividades de concentración o mindfulness, así como incluir actividades que sorprendan y capten la atención de los alumnos de una forma significativa son algunas de las técnicas que se han propuesto a lo largo de esta jornada para facilitar los procesos de aprendizaje, independientemente de cuáles sean los contenidos.

"Nos obsesionamos con estos últimos y los estudios neuroeducativos nos han permitido comprobar que estos también aumentan cuando conseguimos un proceso de aprendizaje emocional", ha añadido Guillén.

DOTAR DE HERRAMIENTAS

El vicepresidente primero de la Diputación de Zaragoza, Martín Llanas, ha inaugurado las sesiones junto al diputado delegado de Formación y Políticas Educativas, Rubén Ramos. El objetivo que persigue la DPZ con esta jornada es dotar de herramientas y conocimientos a las escuelas de adultos para ejercer la docencia.

El psiquiatra y profesor universitario Javier García Campayo, que ha abierto el programa, se ha centrado en analizar de una forma práctica y sencilla las técnicas del mindfulness en el aula mediante ejercicios que han permitido a los profesores comprobar por sí mismos la importancia de focalizar el aprendizaje para mejorar los resultados, mientras que por la tarde serán otros dos expertos de la compañía Rapport Comunicación Emocional quienes explicarán los beneficios de esta técnica en el desarrollo personal y la inteligencia emocional.

Por su parte, la doctora Patricia Ramírez ha analizado la importancia de la motivación y pasión en la educación mediante la aplicación de los valores del deporte de alto rendimiento en entornos empresariales.

"La neurociencia nos ha demostrado que la capacidad de aprendimiento se sigue desarrollando durante toda la vida, y no sólo durante la infancia, aunque hay que ejercitarlo", ha explicado. "La persona que se cae aprende más que la que no se ha caído, porque la primera aprende a levantarse y la segunda no", ha concluido Ramírez.