Rivera garantiza que el 21D no afectará al pacto con PSOE en Andalucía: "Cs no condiciona gobiernos al cambio de cromos"

15/12/2017 - 15:49

Confía en que Susana Díaz no adelante las elecciones y advierte de que su formación le exigirá el cumplimiento del 100% de lo acordado

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha garantizado este viernes que el hecho de que el PSC pudiera no apoyar a Cs si esta formación se convierte en la más votada en las elecciones del próximo 21 de diciembre en Cataluña no afectará al acuerdo de investidura que la formación naranja tiene firmado en Andalucía con el PSOE-A. "Cs no condiciona gobiernos al cambio de cromos", ha añadido.

A preguntas de los periodistas, momentos antes de mantener un encuentro en el Ayuntamiento de Sevilla con el grupo municipal de Cs y con el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, Rivera ha indicado que "los andaluces no se merecerían que todo lo que ha pasado en Cataluña les perjudique y Cs no es un partido que cambie cromos, ni va a jugar ni con la estabilidad en España, ni de Andalucía".

"Somos un partido responsable que quiere gobernar España y Andalucía", ha afirmado el líder de Cs, quien se ha mostrado convencido de que "lo último que esperarían los andaluces es que Cs condicionara los gobiernos municipales o autonómicos al cambio de cromos como hacen PP y PSOE; eso es la vieja política y en Cs no jugamos a eso", ha sostenido.

Previamente, durante su participación junto con el líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, en los Encuentros de la cadena Ser con motivo del 40 aniversario del 4D, Rivera ha dicho esperar que el PSOE reflexione en su "veto" a la líder de Cs, Inés Arrimadas, y ha recordado que el PSOE-A gobierna en Andalucía gracias al apoyo de Ciudadanos.

"Si en Andalucía hay un gobierno del PSOE estable gracias a Cs, ¿por qué no puede ser en Cataluña?", se ha preguntado Rivera, quien ha insistido en que Andalucía es "un ejemplo" y que siempre le preguntan por Susana Díaz y por lo que ha pasado en esta comunidad. "La gente tiene memoria y dice que si en Andalucía gobierna el PSOE apoyado por Cs, ¿cómo no va a gobernar Cs apoyado en el PSC?", ha añadido.

Junto a ello, el presidente de Cs ha dicho esperar que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no adelante las elecciones autonómicas sino que cumpla lo acordado con Cs "al 100 por cien". Ha asegurado que su formación va a ser "exigente" en relación a dicho cumplimiento y ha destacado la rebaja del tramo autonómico del IRPF y del "inhumano" impuesto de sucesiones y donaciones, que se han llevado a cabo, gracias al impulso de Cs.

Tras afirmar que su partido podría haber jugado un "papel destructivo" en Andalucía, Rivera ha subrayado que Cs ha apostado por la estabilidad y "con solo nueve escaños en Andalucía ha conseguido que esta tierra no tenga que estar pensando cada año en elecciones, sino que ve como las cosas van saliendo adelante".

Ha asegurado que le da "igual" que se diga que Cs es la "muleta del PSOE" en Andalucía "porque también dicen lo mismo con el PP en otros sitios". "Somos la garantía de estabilidad pensando en los ciudadanos y no en las siglas del partido", ha sostenido el dirigente de Cs, quien ha advertido de que "las minorías del presente pueden ser las mayorías del futuro".

RIVERA: ANDALUCÍA "PUSO FRENO A LA ESPAÑA DE DOS VELOCIDADES"

Rivera, que ha destacado que el PP-A ha estado 30 años "diciendo no a todo" y no ha conseguido cambios como los logrados por Cs, ha defendido la importancia de Andalucía en el contexto nacional. "Nadie puede gobernar España dando la espalda a Andalucía y si yo soy presidente del Gobierno, Andalucía va a estar en la agenda", ha indicado.

En este contexto, se ha mostrado convencido de que la mayoría de los andaluces comparten el proyecto de igualdad y solidaridad de Cs porque se trata de una tierra que "siempre ha defendido un proyecto integrado y de igualdad entre todos los españoles". Ello se demostró, según ha señalado, durante el 4D, donde Andalucía "puso freno a la España de las dos velocidades" y reivindicó igualdad para todos los españoles.

Por su parte, el líder de Cs en Andalucía ha asegurado que su formación tiene la "aspiración" de gobernar en esta comunidad y que "no sale a empatar" en las próximas autonómicas. Ha reiterado que volverá a optar a las primarias para ser el candidato de Cs a la Presidencia de la Junta y ha destacado que cuenta con "un gran equipo" que en dos años y medio ha consolidado "una estructura muy importante" en la comunidad.