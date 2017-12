El PSOE exige al Gobierno central que "deje de empobrecer a los pensionistas"

15/12/2017 - 16:20

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha exigido este viernes al Gobierno central "que deje de empobrecer" a los pensionistas y aumente las pensiones conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC).

MÁLAGA, 15 (EUROPA PRESS)

Así, el líder socialista ha denunciado que el próximo año las pensiones volverán a subir en torno al 0,25 por ciento, "por debajo del IPC ya que los precios subirán en torno al dos por ciento, lo que provocará un año más la devaluación de las pensiones desde que gobierna Mariano Rajoy y aumentará las dificultades de nuestros pensionistas de llegar a fin de mes".

"Desde el PSOE no estamos de acuerdo con la reforma de las pensiones del PP de 2013, no estamos de acuerdo con que no se consensuara dentro del Pacto de Toledo y vamos a seguir reivindicando un acuerdo entre los agentes políticos, sociales y económicos para que las pensiones se actualicen según lo que sube el IPC", ha dicho.

Antes de participar en un acto en el que la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT Málaga homenajeaba a sus nuevos jubilados, Ruiz Espejo ha afirmado que "no se puede permitir que los 70.000 millones de euros que el Gobierno socialista de José Luiz Rodríguez Zapatero dejó en el fondo de reserva para en las épocas de dificultades contribuir al mantenimiento de las pensiones se haya agotado en los años de gobierno de Rajoy y del PP".

"No podemos permitir que no haya garantía de sostenibilidad para las pensiones y que éstas se pretendan privatizar", ha subrayado, insistiendo en que "no se puede poner en riesgo el sistema público de pensiones como está haciendo el PP, porque se pondrá en riesgo el futuro de los pensionistas de ahora y el futuro de los trabajadores y trabajadoras de ahora, que no tendrán una pensión digna que pueda resolverles su vida cuando lleguen a la jubilación".

Ruiz Espejo ha explicado que los 260.000 pensionistas de la provincia de Málaga cobran una pensión media de 847 euros, por debajo de los 925 euros de media en España, y ha señalado que "queda mucho trabajo por hacer desde las administraciones, las organizaciones políticas y sindicales para conseguir pensiones justas para aquellos que han trabajado y cotizado durante toda su vida".