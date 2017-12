Beltrán Pérez no ve "novedad" para Sevilla en el pacto entre PSOE y Cs y propondrá su presupuesto "alternativo"

15/12/2017 - 16:27

Cree que el acuerdo entre ambas fuerzas se limita a "mucho papel, mucha foto y nada de alternativas reales"

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

Frente el acuerdo alcanzado entre el Gobierno socialista del Ayuntamiento de Sevilla y Ciudadanos para el proyecto presupuestario municipal de 2018, el portavoz del Grupo popular, Beltrán Pérez, ha insistido en que los populares defenderán su propuesta de presupuesto "alternativo", porque el pacto entre el PSOE y Cs carece de "novedades" y se traduce sólo en "mucho papel y mucha foto".

El portavoz municipal del PP ha expuesto que a su juicio, el mencionado pacto presupuestario entre el Gobierno local del PSOE y Ciudadanos, el tercero consecutivo, arroja "muy pocas novedades para los vecinos de Sevilla" y se limita a "mucho papel, mucha foto y nada de alternativas reales". Y es que los aspectos incluidos en el acuerdo, según Pérez, reflejan por sí mismos "la inejecución" en la que incurre el Gobierno local respecto a las propuestas pactadas con Ciudadanos". Precisamente por ello, considera que el alcalde, el socialista Juan Espadas, "ha vuelto a engañar" a la formación naranja.

Así, ha alertado de que el Gobierno municipal "no cumple lo pactado con Ciudadanos" e incorpora los aspectos incumplidos en el nuevo acuerdo, toda vez que el pacto alcanzado entre tales fuerzas "recoge en su mayoría líneas de actuación que no pueden dejar de incluirse en el presupuesto del año que viene". "No hay aportaciones que no hayan sido ya propuestas por cualquier grupo político y se incorporan a este pacto acuerdos de años anteriores no ejecutados en 2017, como la Casa de Luis Cernuda", ha explicado Pérez.

"Es evidente es que los dos presupuestos de Espadas no han sido ejecutados. En 2016, sólo en el Ayuntamiento, se dejaron de gastar 120 millones de euros, y en el presupuesto de 2017 la ejecución no llega al 60 por ciento", ha lamentado, recordando que el propio alcalde ha reconocido que su proyecto presupuestario para 2018 "arrastra", según sus propias palabras, más de 25 millones de euros procedentes de partidas no ejecutadas en 2017.

"Las alternativas de gobierno requieren ideas propias y capacidad para ejecutarlas y el acuerdo entre Cs y el PSOE demuestra que el PP está en el liderazgo de las ideas, Cs en la vocación de ser muleta del PSOE y Espadas como un alcalde que piensa en sus intereses políticos y no en los de la ciudad. Su actitud de orillar y arrinconar al PP le puede llevar a la imposibilidad de aprobar los presupuestos para 2018", ha reiterado Pérez.

Por eso, ha lamentado que Ciudadanos reclame "colaboración" al PP, pues los populares no apoyarán lo que no les parece "lo mejor" para la ciudad. "Somos un Grupo con identidad propia, no un apéndice o muleta del gobierno, como es Ciudadanos una vez más", ha aseverado Beltrán Pérez, insistiendo en que el PP propondrá su propio "presupuesto alternativo", con "ideas propias capaces de mejorar la ciudad y que el PP sería perfectamente capaz de ponerlas en práctica".