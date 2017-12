El Ayuntamiento de Benalmádena aprueba inicialmente el presupuesto para 2018

15/12/2017 - 16:36

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) ha aprobado inicialmente el presupuesto general consolidado para el ejercicio 2018, que han contado con el apoyo de los concejales del equipo de gobierno y los votos en contra del PP y Vecinos por Benalmádena.

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

Los presupuestos aprobados para 2018 cuentan con un apartado de gastos que asciende a 94.849.934,23 euros, y unos ingresos de 99.918.229, 37 euros. Además, las cuentas incluirán por primera vez un apartado dedicado a los presupuestos participativos.

Tras la aprobación, el alcalde, Víctor Navas, junto a los ediles y portavoces de los grupos que integran el equipo de gobierno, Bernardo Jiménez, Enrique García y Elena Galán, han realizado un análisis de las cuentas. Así, el regidor ha dicho que "aunque no es el presupuesto que quisiéramos en todos sus matices, sí creemos que es el mejor que podemos hacer en la coyuntura actual".

"Son unas cuentas justas, equilibradas, que cumplen con la regla de gasto y que otorga solvencia y credibilidad al Ayuntamiento de Benalmádena", ha apuntado Navas, apuntando que es un presupuesto "que genera confianza, con el cual vamos a mantener esa senda de crecimiento, manteniendo un plazo de 30 días para el pago a proveedores".

Ha destacado que "por primera vez en mucho tiempo, el presupuesto municipal de Benalmádena se aprueba en plazo y forman, antes de que finalice el año".

Asimismo, ha subrayado que se aplican "políticas redistributivas: somos de los pocos ayuntamientos que ofrece subvenciones a sus vecinos del IBI en función de la capacidad económica que los propios vecinos tengan, consiguiendo así ayudar a las familias que más dificultades financieras tienen, pidiéndole un esfuerzo adicional a quienes más posibilidades tienen", ha apuntado.

El alcalde ha destacado que el nuevo presupuesto se ha diseñado "sin incluir ninguna subida de impuestos y mantiene servicios a pesar del deterioro que ocasionan leyes tan injustas como la de racionalización de la administración local".

Ha anunciado que se incluye ayuda a la pobreza energética, un ahorro de casi 500.000 euros en los intereses de la deuda a consecuencia de la amortización de los diez millones del suplemento de crédito y el incremento de 500.000 euros en la partida de limpieza viaria.

Asimismo, contempla un aumento de 360.000 euros en el mantenimiento de parques y jardines y la previsión de una partida de 800.000 euros para construir nuevas viviendas sociales una vez se finalice las ventas de plazas del aparcamiento de Balmoral.

"Hoy por hoy, la capacidad de financiación de este Ayuntamiento es cercana a los 40 millones de euros; y el total de la deuda financiera pendiente, que a inicios de la legislatura estaba en 122 millones de euros, se sitúa entorno a los 72 millones", ha subrayado como logros en materia económica.

"Tenemos un presupuesto serio, solvente, equilibrado y que genera expectativas y confianza para salir de la situación en la que nos encontramos, y que permite ofrecer los servicios de calidad que el ciudadano demanda", ha finalizado Navas.

CONSENSO

Por su parte, el edil Bernardo Jiménez ha señalado que "se trata de un presupuesto bastante ajustado a la realidad y necesidades de nuestro municipio, atendiendo a los obstáculos que nos pone la Ley Montoro a la hora de disponer de todos los recursos que nos gustaría".

Ha destacado el consenso de las diversas fuerzas políticas que integran el equipo de gobierno a la hora de proceder a la aprobación inicial de este presupuesto.

"Los cinco partidos que formamos parte del gobierno municipal hemos realizado un gran esfuerzo para devolver a Benalmádena a la senda de la estabilidad económica y política, y ahora los ciudadanos ya perciben en las calles y su entorno los beneficios de dicha estabilidad", ha apuntado Jiménez.

El concejal ha explicado que en la sesión plenaria también se ha celebrado una junta general de las empresas públicas. "Como consejero-delegado de Innoben, quiero destacar que seguimos obteniendo unos grandes resultados, mejorando año tras año y obteniendo una estabilidad presupuestaria que también se ha logrado en el resto de empresas municipales: Provise y Puerto Deportivo", ha concluido.

Para el edil Enrique García, los presupuestos aprobados "van a permitir que el parque de viviendas sociales de Benalmádena se amplíe, encaminados a erradicar la pobreza energética, mantiene las ayudas actuales de la vivienda y contemplan 500.000 euros para los presupuestos participativos".

"No obstante, no son los presupuestos que más nos gustarían. En este sentido, le he pedido personalmente al alcalde, también secretario general del PSOE de Benalmádena, que apoye a Unidos Podemos en una proposición de ley que se va a debatir en el Congreso de los Diputados para evitar que el año que viene tengamos que volver a lamentar que tenemos unos presupuestos insuficientes porque la Ley Montoro está asfixiando a los ayuntamientos".

Por ello, ha indicado que buscan "lograr los apoyos necesarios para revertir dicha ley para que a las administraciones locales nos permitan disponer del superávit para inversiones".

La concejala Elena Galán también ha incidido en que "todos los partidos que integran este equipo de gobierno coincidamos en no sentirnos totalmente satisfechos de los presupuestos que presentamos para 2018 por culpa de las leyes antimunicipalistas que el PP aprobó, que le quitan la libertad a los ayuntamientos a la ahora de administrar sus ingresos y gastos".

"Para nosotros hubiera sido fundamental gastar más en la plantilla de trabajadores municipales, ya que consideramos que este Ayuntamiento se encuentra bajo mínimos: necesitaríamos aumentar especialmente el número de empleados en Servicios Operativos para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía", ha matizado la edil.

Galán ha dicho que ante esa situación han realizado una reestructuración "con la capacidad que tenemos de gastos y de ingresos en este Ayuntamiento, para destinar los recursos a aquellas partidas que den respuesta a lo que la ciudadanía demanda".

"En la ayuda a dependientes, en acción social, o en viviendas sociales se han aumentado las partidas presupuestarias para 2018 porque consideramos que son los elementos fundamentales que este equipo de gobierno debe atender para ayudar a las familias en situación más desfavorecida", ha finalizado Galán.