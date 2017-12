Cs Calvià insta a PSOE y PP a "dialogar y dejarse de tirar piedras por el bien de los Presupuestos y los ciudadanos"

15/12/2017 - 16:56

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Calvià, Carlos Tarancón, ha emplazado este viernes a PSOE y PP a "dialogar y dejarse de tirar piedras por el bien de los Presupuestos y de los ciudadanos".

PALMA DE MALLORCA, 15 (EUROPA PRESS)

Así se ha referido a la situación en el municipio tras el cese del miembro de Si Se Puede Calvià, Fernando Alcaraz. En una nota de prensa, ha recordado la "enorme responsabilidad que tienen todos los partidos con representación en Calvià para conseguir que no se paralice la política del ayuntamiento ni se limite el buen funcionamiento de los servicios".

"Desde Ciudadanos entendemos que los tiempos han cambiado y que ya no pueden existir barreras entre los partidos", ha afirmado el regidor, que ha señalado que "la opción de sentarse y votar que no a todo no puede continuar".

"El PSOE en la actual situación puede entrar en un bucle de inestabilidad si sigue con su política de sentarse únicamente con los llamados 'partidos de izquierda' y no sacar adelante ni presupuestos", ha añadido.

Según el regidor, "esta situación es culpa de pactar con partidos que prometen lo imposible, lo cual se traduce en constantes conflictos y problemas en las instituciones donde se encuentran".

En las próximas semanas, ha afirmado Tarancón, "desde Cs se analizarán los presupuestos a fin de cumplir con la promesa de hacer política útil para los ciudadanos y no la vieja política de espectador desde la oposición, como han hecho los viejos partidos a lo largo de su historia".