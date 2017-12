Gallardón: "Quien tiene intención de venir a la política para beneficio propio no hay límite legal que lo impide"

15/12/2017 - 18:03

El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ha afirmado este viernes que "quien tiene intención de venir a la política para beneficio propio no hay límite legal que lo impide". Frente a este tipo de personas ha contrapuesto otras que "cumplen los deberes con los ciudadanos y consigo mismo aunque tengan los instrumentos más fáciles para beneficiarse".

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid, citado para hablar de la compra de Inassa en 2001 por parte del Canal de Isabel II cuando él era titular del Ejecutivo autonómico.

Gallardón, que ha recordado que estuvo 30 años en política y que ya no volverá a ella, ha defendido su gestión y la de sus equipos durante su vida política aunque no ha puesto la mano en el fuego por sus sucesores ni en la Comunidad de Madrid ni en el Ayuntamiento. "De la época posterior no puedo decir nada, solo he seguido a la parte que me afectaba. Si otros han obrado mal es su responsabilidad, no la mía", ha indicado en varios momentos.

Preguntado por los diputados de la oposición, el también exministro de Justicia ha aseverado que desconoce las conversaciones telefónicas entre Ignacio González y Eduardo Zaplana, que se incluyen dentro del sumario del caso Púnica y que han sido publicadas hace unas semanas por los medios.

En ellas González señala, en referencia a la compra de Inassa por parte del Canal en 2001, que "compraron una sociedad que no valía ni 30 millones por 100", entre otros reproches al Gobierno regional encabezado por entonces por Gallardón.

El mencionado ha aseverado este viernes que sólo atiende a un escrito que presentó González el 26 de octubre de este año en el Juzgado en el que habla del famoso informe de Cuatrecasas encargado por el supuesto máximo cabecilla de la trama Lezo en 2004 sobre dicha compra. Gallardón ha señalado que en el escrito se dice que "salvo la falta de algún requisito administrativo o de claridad en alguna cuestión menor, en modo alguno concluye que en la compra haya habido comisión alguna penalmente relevante".

"No voy a valorar opiniones de personas con alguien con quien jamás he mantenido conversación alguna sobre el Canal. Cuando se le ha preguntado en sede judicial a Ignacio González (sobre el asunto) dice que no apreció nada que fuera penalmente relevante y no hay nada con reproche penal", ha manifestado el exalcalde de Madrid.

De hecho, ha puesto el ejemplo de los problemas entre el Ayuntamiento que él dirigía y el Gobierno regional de Esperanza Aguirre sobre el campo del golf levantado en los terrenos del Canal, presidido entonces por González, en el barrio de Islas Filipinas. Entonces, ha recordado que el Consistorio denegó los permisos para levantarlo, aunque finalmente se hizo al considerarlo la Comunidad utilidad pública. Los tribunales finalmente dieron la razón al Ayuntamiento y a los vecinos y estas instalaciones de golf serán derribadas próximamente.

Gallardón ha remarcado que tuvieron "no diferencias políticas, sino diferencias en el modo de gestión" entre ambas instituciones sobre el Canal de Isabel II y ha señalado que cuando el Gobierno regional planteó privatizar el 49 por ciento de la empresa pública de aguas, amenazó con retirar a la ciudad de la concesión del Canal. "Nunca ha habido un pacto (con Ignacio González) y nunca he hablado con él del Canal", ha apostillado.

Por otro lado, cuando al inicio de la comparecencia el diputado de Ciudadanos César Zafra ha señalado que esperaba que su actitud fuera distinta a la mostrada por González en la misma comisión y que no estuviese caracterizada por "une especie de macarrismo", Gallardón ha indicado que la comparte al 50 por ciento, pero no sólo en lo que se refiere al diputado, "que no es lógico que venga a escucharse asimismo".

También ha tenido un par de rifirrafes con el diputado de Podemos Miguel Ongil, que cuando le ha afeado que su conversación se estaba convirtiendo en un "diálogo de besugos", el compareciente ha afirmado que él nunca llamaría besugo a nadie y le ha pedido que "no le traslade su frustración". Además, le ha recomendado el libro de Astérix 'La Cizaña', apuntando que bien podría acabar como el personaje 'Perfectus Detritus'.

Gallardón ha reconocido que para los comparecientes "no es grato estar en una comisión que se llama de investigación sobre corrupción política", pero ha dicho a los diputados que le han llamado que están haciendo un ejercicio de "servicio público" porque "están dando la oportunidad a personas de decir la verdad". "Les estoy agradecido", ha añadido el compareciente, que ha destacado que pese a lo que se ha publicado él no está imputado en ningún asunto judicial.

Tras la declaración, que ha durado casi hora y media, Gallardón no ha querido atender a la prensa "por cortesía parlamentaria". Durante su estancia en la Asamblea no se le ha visto arropado por los actuales miembros del Grupo Parlamentario Popular. La diputada Isabel González, hermana de Ignacio González, ha sido la única parlamentaria en contemplar 'in situ' su intervención.