El Consejo del Movimiento Ciudadano pide al Ayuntamiento que recurra la sentencia sobre el Imtur

El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba ha transmitido a los grupos municipales su posición a favor de que se recurra la sentencia por la cual se impediría a "no concejales, ciudadanos representativos de entidades ciudadanas", que formen parte de órganos decisorios municipales, tras la sentencia sobre el consejo rector del Instituto Municipal de Turismo (Imtur).

En una nota, el colectivo, que entre sus funciones tiene la de "velar por la aplicación del reglamento de Participación Ciudadana", ha explicado que "afectaría a uno de los elementos relevantes del reglamento de participación y que se viene aplicando con informes que avalan su legalidad desde hace 31 años y con distintas fuerzas políticas".

Para el CMC, la propia sentencia reconoce que "es constitucional y legal que representantes de entidades ciudadanas puedan participar de órganos decisorios, si bien haciéndolo compatible con la lógica representación de las distintas fuerzas políticas municipales".

Además, ha señalado que "la sentencia cuestiona una forma concreta de componer el consejo rector del Imtur que dejaba fuera a representantes de los grupos políticos", por lo que ha solicitado que, a la vez que se recurre la sentencia, "se adopten las medidas oportunas para solventar esta situación, y que, en el caso del Imtur, ya se ha producido de hecho".

La presencia del CMC en órganos decisorios "no es el causante de la falta de representación de los distintos grupos políticos, como lo demuestra que, sin que haya representación ciudadana en la Gerencia de Urbanismo, no está UCOR; o sin que tampoco exista en el Imgema Jardín Botánico, no esté Ciudadanos".

El Consejo del Movimiento Ciudadano ha manifestado que "acatar la sentencia tal y cual ha sido fundamentada obligaría a que la Universidad de Córdoba abandone el Imgema; CECO y sindicatos, el Imdeec, y estos últimos, los órganos rectores de las distintas empresas municipales --Sadeco, Emacsa y Vimcorsa--; las federaciones deportivas y la Junta de Andalucía, el Imdeco, y los profesionales de la cultura, el IMAE Gran Teatro".

Por tanto, según el colectivo, "esto significaría un cambio radical en un sistema de gestión participada, que funciona de modo ejemplar desde hace 31 años", de modo que "se pondrían en cuestión la propia existencia de las Juntas Municipales de Distrito por su presencia ciudadana".

Para el CMC, "acatar o no acatar esta sentencia es apostar o no por nuevas formas de democracia participativa, que no se pueden limitar a órganos de asesoramiento o consulta". Así, espera de todos los grupos municipales que, "más allá de los discursos a favor de la participación ciudadana, obren en consecuencia y no acaten una sentencia que obvia la Ley de Grandes Ciudades y el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana o de Juntas Municipales de Distrito".

Asimismo, el CMC ha recordado que "es parte del propio Ayuntamiento", por lo que "en ningún caso su participación en órganos de decisión es ajena a los propios intereses municipales" y entienden "un error intentar solventar diferencias políticas con recursos judiciales, en vez de con negociación entre los grupos municipales".