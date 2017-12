Alcalde muestra un auto del TSJA que suspende la caducidad de la explotación de la cantera dictada por la Junta

15/12/2017 - 18:13

El alcalde de Jaén, Javier Márquez, ha mostrado en el pleno un auto de sala primera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla en la que se suspende cautelarmente la resolución emitida por la Junta de Andalucía en junio de este año, en la que se declaraba la caducidad de la concesión de explotación de la cantera de la Fuente de la Peña.

Según el auto al que ha accedido Europa Press, el auto, con fecha 16 de octubre de 2017, se trata de una pieza separada en el litigio por el cierre de esta cantera decretado por la Junta de Andalucía y que se refiere a la resolución emitida el 22 de junio de este año por la Dirección General de Industria, Energía y Minas, y en la que se declaraba la caducidad de la concesión de explotación de recursos de dicha cantera situada a escasa distancia de la capital jiennense y dentro de su término municipal.

Así, establece el tribunal que "la no adopción de la medida cautelar solicitada implicaría el cese de la actividad minera que se viene desarrollando, lo que es indudable que ocasionaría graves daños, no sólo de difícil reparación, sino de imposible cuantificación, al implicar la pérdida de los empleos y colocar a la empresa en corto plazo en un situación de insolvencia".

Se refiere a la empresa explotadora, la cual, según se desprende del auto, presentó un informe en el que argumentaba que de no aceptar la suspensión cautelar de la resolución de la Junta, podría implicar "la presentación de concurso, al provenir sus ingresos de la explotación de la concesión".

Además, el tribunal para suspender la resolución de la Junta, dice tener en cuenta "la total ausencia de alegación por parte de la Administración de perjuicios a terceras personas o a interés general en la continuidad de la explotación".

Es este hecho, el conocer que la Junta no ha alegado nada al respecto, lo que llevado al alcalde a decir en el pleno que no entiende cómo la Administración autonómica no ha presentado las correspondientes alegaciones a un asunto que es de "excesiva gravedad" para la ciudad de Jaén y que pude conllevar la reapertura cautelar de la cantera.

"Me quedo perplejo", ha dicho el alcalde, mientras que el portavoz socialista, Manuel Fernández, ha pedido esperar a conocer exactamente los motivos por los que la Junta no ha presentado alegaciones y para saber si se ha presentado el recurso de reposición que permite el auto judicial.