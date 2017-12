Santa Cruz de Tenerife reduce en un 23% las licencias de taxi desde 2013

15/12/2017 - 18:52

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha logrado reducir la cifra de licencias de auto taxis en el municipio en un 23 por ciento desde el año 2013 ya que cuando concluya el presente año el número de licencias estará cifrado en 827, tras la retirada de 259 en los últimos cuatro años, lo que ha supuesto una inversión de 6.310.666 euros.

A este montante habrá que sumar otros 2 millones de euros, ya consignados en los presupuestos de 2018, para idéntico fin, gracias al apoyo del Cabildo de Tenerife.

El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, informa en una nota de que este viernes se ha procedido al abono de las primeras 37 licencias de las 53 rescatadas este año, mediante el procedimiento ordinario puesto en marcha meses atrás junto al Cabildo, mientras que "las 16 restantes están pendientes del cruce de los datos con Hacienda y la Seguridad Social, con el fin de abonarlas en los próximos días".

Arteaga recuerda que la retirada de estas 53 licencias ya ha sido publicada en el BOP, por lo que deben cesar en la actividad.

De igual manera, precisa que "a este expediente hay que sumar la retirada de otras 10 licencias, mediante el procedimiento extraordinario sin plazo puesto en marcha hace un tiempo, y otras 7 que se están tramitando ahora mismo por tanteo y retracto, lo que suma un total de 70 licencias".

"Hemos cumplido de manera escrupulosa con el compromiso adquirido con el colectivo del taxi para los años 2017 y 2018. No existe ciudad en España que haya rescatado más licencias y que haya dedicado más recursos económicos a la viabilidad del taxi que Santa Cruz", expone.

Por esa razón, y ante el mantenimiento de la convocatoria de las movilizaciones por parte de uno de los colectivos del sector del taxi en el municipio, el concejal solicita responsabilidad.

"Una manifestación del calibre de la que han anunciado debe ser la última medida en adoptarse y no la primera. Siempre hemos estado abiertos a la negociación y a intentar alcanzar acuerdos, pero Élite Taxi ya no quiere sentarse ni en la mesa sectorial, de la que se levantó en la última reunión antes incluso de su inicio. Por eso pido que se dejen de buscar excusas para justificar esas movilizaciones porque no existe ninguna razón de peso que las avalen", subraya.

OTRAS MEJORAS

Entre las medidas adoptadas en los últimos años para favorecer al sector figuran, además, la aplicación de los días de parada, con lo que se ha evitado la saturación de la oferta en Santa Cruz y la reducción del problema de exceso de vehículos en las paradas de taxis.

Asimismo, la mediación realizada ante Consumo del Gobierno de Canarias para equiparar la tarifa aplicada al resto de municipios del archipiélago, ha supuesto un "beneficio evidente" para cada trabajador, al aumentar la rentabilidad del tiempo trabajado, destaca el edil.

Los estudios de los técnicos municipales indican que, con esta medida, los ingresos han aumentado en un 10%, lo que equivale a alrededor de unos 300 euros mensuales.

En materia de representación del colectivo, comentan que también se han realizado otros importantes avances, entre los que sobresale la aprobación del nuevo reglamento de la Mesa del Taxi bajo los parámetros que votó la mayoría del colectivo.