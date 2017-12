González Pons cree que el PP no le ofrecerá ser candidato a la Alcaldía de Valencia y afirma que "aquel tiempo ya pasó"

15/12/2017 - 19:17

El portavoz del PP en el Parlamento europeo, Esteban González Pons, ha señalado que no cree que su partido le vaya a ofrecer la posibilidad de aspirar a la Alcaldía de Valencia. En este sentido, ha advertido de que él ya estuvo "en la política valenciana y aquel tiempo pasó".

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

González Pons ha acudido este viernes a Bilbao, donde participará en la cena de navidad del PP de Bizkaia. En rueda de prensa, el eurodiputado, que ha estado acompañado de la presidenta del PP vizcaíno, Raquel González, y del también eurodiputado Carlos Iturgaiz, ha sido cuestionado por su futuro y la posibilidad de que aspire a la Alcaldía de Valencia.

El dirigente popular ha afirmado que la propuesta de ser candidato "no existe" y, por lo tanto, es "hipotética". "Honestamente creo que no me la van a hacer porque estoy en Bruselas haciendo un buen trabajo", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que ya estuvo implicado en la "política valenciana y aquel tiempo pasó". "Ahora les toca a otras personas que seguro que son infinitamente mejores", ha zanjado.