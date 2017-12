Piden 5 años y 8 meses de cárcel a un hijo por acuchillar a su padre por pedirle que se pusiera a estudiar

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete juzgará este martes 19 de diciembre a un acusado de un presunto intento de asesinato a su padre, hecho por el que el Ministerio Fiscal pide para él una pena de 5 años y 8 meses de cárcel.

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron poco después de las seis de la tarde del 16 de agosto de 2016, en el domicilio familiar, en Albacete.

En los días previos, el padre y víctima de los hechos había insistido a su hijo, acusado en esta causa, de que se pusiera a estudiar para los exámenes que tenía en septiembre para superar el módulo de Jardinería que estaba estudiando.

Por ello, se dirigió a la habitación de su hijo y lo encontró merendando y jugando con el ordenador, por lo que le requirió que se pusiera estudiar de una vez y que dejara de jugar, a lo que el agresor le respondió que le dejara acabar la partida.

El padre le pidió que dejara de "tomarle el pelo" y que si no quería estudiar, no lo hiciera, pero que el ordenador no lo iba a tocar, y se agachó para coger el cable del equipo y desconectarlo.

En ese momento, el acusado, con ánimo de causarle la muerte, cogió el cuchillo con el que había estado merendando, de unos 18,5 centímetros de los que 8,5 corresponden a la hoja, y propinó con él un fuerte golpe a su padre, que estaba desprevenido, impactándole en el costado.

Para evitar que le siguiera agrediendo, el padre sujetó la mano de su hijo y fue cuando se dio cuenta de que tenía el cuchillo, reclamándole que lo soltara, gritos que hicieron que la madre acudiera en ese momento a la habitación.

A continuación, la hija de la familia la hija avisó a los servicios de emergencia para que atendieran a su padre, que fue trasladado al Hospital General, donde tuvo que ser intervenido.

Como consecuencia de estos hechos, el agredido sufrió lesiones en hipocondrio derecho con aponeurosis anterior y posterior del músculo recto derecho y hematoma de meso de intestino delgado, lesiones de las que curó a los 30 días, de los que tres estuvo hospitalizado y 15 impedido para sus ocupaciones habituales.

Las lesiones alcanzaron el músculo subyacente y, una vez que la hoja del cuchillo entró en la cavidad abdominal, lesionó el meso del intestino delgado y provocó un hematoma con sangrado activo, lesión que afectaría a la vida del lesionado si no hubiera sido intervenido quirúrgicamente.