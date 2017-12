Serret (ERC) llama a "continuar haciendo República" siempre desde la convivencia

15/12/2017 - 20:21

Debuta en un mitin de ERC con vídeo desde Bruselas

LLEIDA, 15 (EUROPA PRESS)

La candidata de ERC por Lleida a las elecciones catalanas, Meritxell Serret, ha llamado este viernes a "continuar haciendo República" tras el 21 de diciembre, y ha pedido hacerlo velando por la convivencia y por un Catalunya para todos.

Actualmente en Bruselas, la consellera cesado lo por vídeo en el mitin que ERC ha celebrado en el Pabellón dels Magraners de Lleida: "Continuaremos haciendo República siempre, continuaremos haciendo país siempre y velando por que haya convivencia y sea un país para todos".

Desde el principio de la campaña ERC contó para sus mítines con los consellers cesados que han salido de la cárcel, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa, pero no lo había hecho con los que estaban en Bruselas: este jueves debutó Comín también a través de un vídeo y este viernes lo ha hecho Serret.

Serret ha llamado a las buenas relaciones entre independentistas y no independentistas, "hablando con todo el mundo, haciendo puerta a puerta con toda la buena gente, los vecinos", y está convencida de que su situación y la de los presos soberanistas es ampliamente condenada en Catalunya.

"Yo no me creo que toda la buena gente, que puede que no sean independentistas o no nos voten, estén contentos de que nos sintamos perseguidos, amenazados o exiliados. No me lo creo. Seguro que la buena gente tiene ganas de convivir y sentirnos un solo pueblo", ha concluido.

Serret no ha abordado la principal incógnita que pesa sobre los consellers que están en Bruselas, que es si volverán a Catalunya para ejercer de diputados, ya que, en su caso, tiene casi toda probabilidad de salir elegida por su condición de número 1 de la lista por Lleida.