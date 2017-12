Peritos de la defensa del yerno de la viuda de Sala declaran que se registraron llamadas en su móvil tras el crimen

15/12/2017 - 20:35

El abogado de Miguel López cuestiona la cadena de custodia del teléfono

Dos peritos informáticos solicitados por la defensa de Miguel López han asegurado este viernes ante el titular del juzgado de Instrucción número 7 de Alicante --que investiga el asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala-- que el teléfono de la víctima registró llamadas posteriores a su muerte y que se produjo una modificación en su agenda de contactos. Por ello, el abogado defensor de López, yerno de la fallecida, Javier Sánchez-Vera, ha considerado que el móvil "no ha tenido una correcta cadena de custodia".

En declaraciones a Europa Press, el letrado ha explicado que este viernes han comparecido ante el juez a petición suya estos dos peritos y una testigo, asesora de la empresa Samar Internacional SL, propiedad de la familia Sala; y los forenses del Instituto de Medicina Legal de Madrid, que han acudido a recoger las imágenes de la autopsia para realizar otra a petición también de la defensa de López.

Respecto a la declaración de los peritos, el abogado ha indicado que su intervención ha consistido en presentar al juez el resultado del análisis del teléfono de la víctima, realizado con una herramienta llamada 'Celebrity' que, según el abogado, utiliza "la Policía, la Guardia Civil y el CNI" para extraer información sobre la actividad del teléfono de la víctima el día del crimen.

Al respecto, Sánchez-Vera ha asegurado que "lo relevante" es que tras el crimen "se utilizó el móvil y se hicieron esas llamadas", extremo que ha asegurado "no ha sido discutido" por la acusación particular, ejercida por el hijo de la víctima, Vicente Sala Martínez, y que es "significativo y suficiente para que se vea que ese móvil no tuvo ninguna cadena de custodia", ha aseverado.

Además, el abogado ha aseverado que los peritos han comprobado que se hizo un borrado del historial de internet del móvil de la víctima, por lo que va a utilizar como argumento de defensa "que como ella estaba sentada en el coche mirando internet y que por eso estuvo tanto tiempo sentada en el coche, y que seguía mirando internet cuando Miguel abandonó Novocar, y por tanto que cuando le pegaron los disparos Miguel ya no estaba", según ha explicado.

VOTACIONES EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Respecto a la declaración de la testigo, el abogado ha precisado que se trata de la asesora de la empresa familiar Samar Internacional SL, quien ha declarado que el 29 de julio en el consejo de administración de la empresa, la víctima y su hijo votaron en un sentido y las tres hermanas votaron en otro, "dejando claro que estaban partidos en dos bloques", y que esa misma tarde en el consejo de Novocar, la empresa de la que era gerente Miguel López, tanto la víctima como los cuatro hermanos votaron "de forma unánime" que "aprobaban la gestión de Miguel" al frente de la empresa.

Este extremo, a juicio de Sánchez-Vera, descarta el móvil económico porque Miguel "no es parte de la familia, no es consejero, no es dueño de ninguna de las empresas, y prueba de ello es que para lo que el hacía que era la gestión de Novocar, resulta que ni siquiera estaban enfrentados los hermanos", ha puntualizado el abogado, quien ha agregado que buscará el acta de esa junta de Novocar para incorporarla a la causa.