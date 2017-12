El comité de empresa de la Orquesta Ciudad de Granada alerta de su "crítica" situación

15/12/2017 - 20:36

Los trabajadores de la Orquesta Ciudad de Granada, a través de su comité de empresa, han denunciado que, debido a una "prolongada política de recortes", la formación "se encuentra en una situación crítica e insostenible".

GRANADA, 15 (EUROPA PRESS)

Durante los últimos años, estos recortes "se han ido reflejando en continuas rebajas salariales y en el incumplimiento del convenio colectivo, primando el criterio de reducción de gasto por encima del objetivo de la institución, la calidad artística y la labor social", h a señalado el comité de empresa en una nota de prensa remitida por Comisiones Obreras.

El comité de empresa ha aludido a "la ineficacia" de la gerencia para gestionar "el déficit acumulado", que compromete el "presente y futuro" de la OCG.

Actualmente, se ha aprobado un plan de saneamiento que "no contempla las necesidades para el correcto funcionamiento de la orquesta, llegándose a dar la situación de que la aportación de las instituciones no llega a cubrir el capítulo uno del convenio colectivo, destinado a las nóminas de los trabajadores, siendo la de Granada la*única orquesta andaluza en esta situación".

Se deben, según agregan desde los representantes de los trabajadores, pagas extraordinarias de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2017 a la plantilla, no se cubren plazas vacantes, y las deudas contraídas con directores, artistas y proveedores acumulan un año de retraso. Denuncian también que "no se atiende debidamente la adquisición, mejora y mantenimiento de instrumental, y no se ha proporcionado vestuario desde hace 26 años".