Joan-Lluís Lluís, Premi Sant Jordi de Novel·la con una ucronía del asesinato de Franco

15/12/2017 - 21:00

Clara Queraltó gana el Mercè Rodoreda de Cuentos, y Josep Maria Fulquet el de Poesía

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El escritor de Perpignan (Francia) Joan-Lluís Lluís ha ganado la noche de este viernes el 58 Premi Sant Jordi de Novel·la --dotado con 60.000 euros y convocado por Òmnium Cultral y la Fundació Enciclopèdia Catalana-- con la obra 'Jo sóc aquell que va matar Franco', una ucronía que reconstruye la muerte de Franco y la sitúa antes de su dictadura a manos de un corrector lingüístico.

En la noche de las letras catalanas, la 67 Nit de Santa Llúcia celebrada en el Poliesportiu Virrei Amat Nou Barris, el miembro del jurado Màrius Serra ha destacado la calidad literaria y riqueza de la lengua de la novela, así como la empatía que genera el "matarife" de Franco, un antihéroe por su apego al diccionario y el hecho de ser tuerto.

Serra ha ensalzado el uso innovador y original de la ucronía --reconstrucción hipotética de la historia-- con la que el autor la cuela generando momentos de duda, y también ha destacado el momento "orgásmico" de asistir al asesinato de Franco, por cómo, cuándo y dónde muere, así como por parte de quién y ante quién muere.

La obra, que Proa publicará en febrero de 2018 y que se ha impuesto entre 29 originales presentados, tiene como protagonista a un apasionado corrector, maqui, y que topa con Franco, matándolo, lo que, sin embargo, "no es el final de la historia".

Ante el conformismo con la historia, Lluís quiso plantear qué hubiera pasado si Franco hubiera declarado en 1940 la guerra a los Aliados, a petición de Hitler: "Franco no habría superado la guerra en 1944 o 1945 y la historia de Catalunya hubiera sido muy diferente y un poco mejor", de modo que inventa en sus páginas toda la historia desde 1945, manteniendo solo el fusilamiento de Lluís Companys.

Como contrapunto, ha dicho que el protagonista es todo lo contrario a lo que se espera: un tuerto, tímido, enamorado del catalán, que lo único que quiere es leer y, sin embargo, cambiará la historia.

El autor ha rechazado haber escrito la novela en clave de actualidad --la empezó a escribir en 2011--, pero ha admitido: "Lo que sí es, es una venganza contra Franco. Y sí, describir la muerte de Franco es orgásmico".

CUENTOS Y POESÍAS

La filóloga y debutante autora Clara Queraltó ha ganado el 20 Premi Mercè Rodoreda de Cuentos y Narraciones, dotado con 6.000 euros, con los relatos 'El que pensen els altres', del que el miembro del jurado Francesco Ardolino ha ensalzado su valor como "fenómeno social" con un 'leitmotiv' común.

La ganadora ha manifestado su sorpresa ante el premio, que recibió en los pasillos del instituto donde trabaja, y ha dicho que en ellos trata sobre personajes muy agrietados, que no lo consiguen en la vida y se equivocan: "Son personajes marginales, se quedarían atrapados en el pasado, porque la vida y el presente les va grandes".

El poeta Josep Maria Fulquet ha sido reconocido con el 59 Premi Carles Riba de Poesía, dotado con 3.000 euros, con el poema dividido en cuatro cantos 'Ample vol de la nit', y sobre el que el miembro del jurado Andreu Gomila ha destacado el dominio técnico y la trayectoria del autor.

Fulquet ha recordado que tras pasar 26 años de travesía en el desierto sin publicar nada, renació literariamente en 2007, ganó el premio Miquel de Palol en 2016 y el Carles Riba de Poesía, y ha descrito que sus versos reflexionan sobre la naturaleza del arte; el dolor que provoca la ausencia; el paso del tiempo y la fugacidad de los momentos felices, en un conjunto de "experiencias morales".

Mientras que el 55 Premi Josep M.Folch i Torres de novelas para niños y niñas ha quedado desierto pese a la presentación de 19 originales, el barcelonés Ivan Ledesma ha sido distinguido con el 44 Premi Joaquim Ruyra de Narrativa Juvenil por su trilogía 'Negorith', que alcanzó la unanimidad en "tres segundos", ha dicho el miembro del jurado Joan Antoni Martín Piñol.

La protagonista de la novela de fantasía y terror ve seres que el resto de personas no puede apreciar, hasta que uno de éstos la ataca para aprovecharse de ella y usarla para destruir el mundo; sobre la historia Ledesma ha dicho: "Quería hacer una novela con elementos sobrenaturales que reivindicara unos géneros que existen, pero que en catalán no están muy desarrollados".

DOS MESES DE ENCARCELAMIENTO DE CUIXART

El portavoz de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha lamentado que justamente este viernes se cumplen dos meses del "injusto encarcelamiento" del presidente de la entidad, Jordi Cuixart, que hará que por primera vez el máximo premio de las letras catalanas se entregue sin la presencia del líder de Òmnium.

"Esto no nos robará la sonrisa, ni harán las circunstancias que la velada sea triste; al contrario, buscaremos en la cultura la respuesta a toda esta represión", ha lamentado Mauri, recordando que la celebración en Nou Barris ha sido una petición expresa de Cuixart, por su valor asociativo.

Asimismo, como ya se había anunciado, la entidad ha entregado el Premi Muriel Casals de Comnicació, dotado con 3.000 euros --donados por la familia de la expresidenta de Òmnium--, a los servicios informativos de Catalunya Ràdio y TV3 por "plantar cara" a las presiones y desafortunadas amenazas que están sufriendo; también ha distinguido a la activista Jody William con el 31 Premi Internacional Joan B. Cendrós, dotado con 3.000 euros, por el compromiso manifestado con el impulso a la carta 'Whither Now Democracy in Spain'.

Òmnium ha anunciado que los finalistas a el I Premio a la Mejor Novela en Catalán publicada del Año son 'Els estranys', de Raül Garrigasait; 'Robinson', de Vicenç Pagès Jordà, y 'Llacna Park', de Maria Guasch, cuyo fallo se anunciará en febrero.