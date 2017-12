Arrimadas replica a Iceta que "nadie va a indultar" a la gente de pagar facturas

15/12/2017 - 21:18

SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)

La candidata de Cs a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha replicado este viernes al presidenciable del PSC, Miquel Iceta, que "nadie va a indultar" a la gente cuando no puede pagar facturas, cuotas de autónomos o cuando pierde su trabajo, por lo que no debe indultarse a políticos si les condenan por delitos como malversación de fondos públicos.

"A los ciudadanos normales que tienen un trabajo fuera de la política y cumplen con sus obligaciones no les viene nadie a indultarles cuando no pueden pagar facturas", ha insistido en un acto en Santa Coloma de Gramenet ante unas 1.200 personas, después de que Iceta planteara indultar a los dirigentes independentistas si son condenados, propuesta que él también ha dicho que es prematura.

Arrimadas ha advertido de que, en un momento tan importante como las elecciones del 21 de diciembre, "uno tiene que tener muy claro lo que está votando" y no jugársela, y ha criticado que los viejos partidos del bipartidismo se han dedicado durante años a copiar a los nacionalistas, en referencia al PP y socialistas.

Ha dicho que los ciudadanos ya saben qué es "votar al PSC y que acabe el voto en ERC, y votar al PP para que los herederos de Pujol puedan mantener su sitio", en referencia al PDeCAT y al expresidente del Govern Jordi Pujol, y ha garantizado que Cs no va a defraudar a sus votantes.

CARNÉ DE CATALANIDAD

"Os aseguro que no os vais a arrepentir en vuestra vida", ha garantizado la candidata, que ha dicho que no quiere que se repartan más carnés de catalanidad, porque catalanes son todos los ciudadanos, a los que no les preocupa lo que pone en su pasaporte, sino los servicios sociales, según ella.

Ha defendido que los ciudadanos no deben elegir entre ser catalanes, españoles o europeos, porque los sentimientos suman y nunca restan, y ha criticado sobre los independentistas: "Habían prometido el oro y el moro y la independencia, y lo que único que han hecho ha sido cargarse la autonomía, la sociedad y la economía".

Arrimadas ha pedido a los asistentes --a los que se han repartido mantas para combatir el frío-- escribir la historia de Catalunya el 21 de diciembre, cuando Cs puede "ganar a ERC y al Convergència", apostando por la igualdad, la solidaridad y la unión, ante la separación, la identidad excluyente y el nacionalismo, ha dicho.

Ha resaltado que barrios como el de Santa Coloma "saben muy bien que de la 'estelada' no se come", y ha criticado que el Govern cesado de Carles Puigdemont ha cogido esta 'estelada' abandonando la 'senyera' y el sentido común.

El eurodiputado de Cs Javier Nart ha criticado que, a sus 70 años, vuelve a sus 20, cuando el franquismo decía como debían ser las cosas: "Como España no era de Franco, Catalunya no es de los separatistas", sino de la gente, que no cobra un sueldo público como los dirigentes independentistas, y de la bandera no se puede comer, ha dicho.

"A nosotros Franco nos llamaba antiespañoles. Algunos anticatalanes nos llaman neofranquistas sociológicos porque son los que piensan que la patria son ellos, y que su ombligo es un ombligo gigantesco donde sólo existe la metarealidad", ha criticado el también vicepresidente de Alde, que ha dicho que siempre ha defendido los principios de la unión, la solidaridad y la igualdad.

LA UE, LA ZORRA Y LAS UVAS

Ha asegurado que los dirigentes independentistas han reaccionado ante la falta de apoyo de la UE como en el cuento de la zorra y las uvas --las rechaza porque están demasiado altas pero dice que es porque están maduras--, y ha dicho que son reaccionarios, quieren privilegios y se basan en la mentira, con "alfabetos de la economía" al frente de esta área.

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Santa Coloma, Dimas Gragera, ha avisado: "No nos podemos permitir que nuestro voto vaya a un partido que nos vaya a fallar", y ha criticado a la alcaldesa, la socialista Núria Parlon, porque no duda en entrar en el marco mental nacionalista, según Gragera --que ha llevado a su hijo de seis meses al acto para poder explicarle que estuvo ahí--.