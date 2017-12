Sáenz de Buruaga dice que el PP está "más vivo que nunca" y volverá a ser "una máquina de ganar elecciones"

15/12/2017 - 23:08

De la Serna augura que Sáenz de Buruaga llevará al partido a las cotas de éxito más importantes que hayamos tenido nunca"

SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado que el partido está hoy "más vivo que nunca" y volverá a ser "una máquina de ganar elecciones" tras haber sabido mantener "su esencia y valores" al tiempo que ha evolucionado "para conectar mejor con la sociedad".

Sáenz de Buruaga así lo ha ensalzado este viernes durante la tradicional cena de Navidad del PP, que por primera vez se ha celebrado en el Palacio de La Magdalena, y en la que también han intervenido el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

La líder de los 'populares' ha manifestado que la "familia" del PP ha atravesado "un año duro" y "meses difíciles", en referencia a la división existentes tras el congreso regional de marzo en el que ella se impusó a su antecesor en la Presidencia del partido, Ignacio Diego, quien no ha acudido hoy a la cena, al igual muchos excargos y diputados afínes a él que tampoco han asistido.

Sin embargo, ha asegurado que "ha merecido la pena" para emprender un nuevo camino para "ganar mejor" y que "ganar sirva para gobernar tanto en nuestros ayuntamientos como en la comunidad". "Vamos en la dirección correcta y volveremos a ser esa máquina de ganar elecciones", ha enfatizado.

Pero, ha señalado, en estos momentos "ya no basta con ser los primeros" y "tenemos que acostumbrarnos a abrir vías de diálogo y a tender puentes con otras fuerzas políticas" porque, desde hace tiempo, los resultados electorales equivalen a un mandato ciudadano de "diálogo y entendimiento".

"Diálogo sí y entendimiento también, pero sin entreguismos, sin dejar de ser fieles a nuestros planteamientos éticos y políticos", ha dicho, destacando que se trata de "vencer los obstáculos que un día fuimos capaces de vencer, de recuperar las capacidad de generar alianzas que un día tuvimos" con líderes como, y ha citado, Gonzálo Piñeiro y José Joaquín Martínez Sieso, expresidentes ambos del PP de Cantabria.

EL PP, "MÁS VIVO QUE NUNCA"

Para lograrlo, Sáenz de Buruaga ha ensalzado que el Comité Ejecutivo del PP y todos sus representantes trabajando para hacer el partido "más fuerte" y, para ello, hay que "remangarse". "Os pido que os remanguéis una vez más para decir alto y claro en todos los rincones de Cantabria que el PP está muy vivo, más vivo que nunca", ha dicho.

Y es que, ha apuntado, "nuestros adversarios se frotan las manos pensando que van a sacar tajada a costa de la recomposición del PP" e incluso, ha añadido, se ha llegado a oir "que se lo estamos poniendo en bandeja a Miguel Ángel Revilla", pero a quienes así lo creen les ha advertido que no se apresuren. "Ojo con hacer castillos en el aire porque el Partido Popular es mucho Partido Popular", ha apostillado.

En este punto, la presidenta del PP se ha referido al Gobierno regional (PRC-PSOE), a quien ha criticado por llevar a Cantabria "a la cola del crecimiento económico" por ser "incapaz de aprovechar el despegue económico impulsado por el Gobierno del Partido Popular en todo el país".

"Hubo quien dijo que Cantabria corría como un pollo sin cabeza. Pollo sí, pero con tres cabezas ahora: la de Revilla, la de Díaz Tezanos y la de Zuloaga... tres cabezas y cada una de ellas corriendo en una dirección, porque, a diferencia de nosotros, ellos sí han trasladado sus problemas internos a nuestras instituciones", ha denunciado la líder de los 'populares'.

Y es que, a su juicio, Cantabria tiene "un Gobierno de brazos caídos que ha renunciado a cambiar el rumbo de nuestra comunidad porque tiene como único objetivo su propia supervivencia, sea como sea y a costa de lo que sea, incluido valerse de un tránsfuga", ha dicho en referencia al diputado Juan Ramón Carrancio y su apoyo al bipartito en los presupuestos.

"No hay ideas, no hay proyecto, no hay gestión y no hay presidente. Sólo subida de impuestos a las clases medias y así, es imposible liderar la recuperación", ha lamentado Sáenz de Buruaga, que ha contrapuesto esta situación del Gobierno con la del Ayuntamiento de Santander, en el que el PP gobierna "para transformar la economía y dar oportunidades a las personas".

SANTANDER, EL "SALVAVIDAS" DE LA COMUNIDAD

De hecho, ha asegurado que, "si no fuera por la inversión del Ayuntamiento de Santander y porque sus proyectos tienen vida propia, la economía de Cantabria estaría aún más plana de lo que está", y por ello, ha considerado que la capital cántabra es "el salvavidas de esta comunidad autónoma".

También ha destacado el trabajo de De la Serna como ministro, puesto desde el que "está demostrando todos los días lo que el PP quiere para esta tierra" y ha criticado la actitud de algunos representantes políticos que "se lanzan a por él en cuanto pone un pie en Cantabria" porque "siempre trae un proyecto o una buena noticia debajo del brazo".

"Nadie como él pone en evidencia la incapacidad y la deslealtad de socialistas y regionalistas, que tratan de justificar su sonor fracaso echando la culpa de todo a Madrid", ha añadido Sáenz de Buruaga, que también se ha referido al presidente del Gobierno y PP, Mariano Rajoy.

"El gran hombre de estado", ha dicho, que "ha salvado la unidad española devolviendo a los catalanes la democracia que unos manipuladores profesionales habían secuestrado". En este punto y antes de concluir su discurso, ha anunciado que este sábado, 16 de diciembre, viajará a Cataluña para acompañar a sus compañeros de partido y "trasladarles toda nuestra fuerza".

BURUAGA LLEVARÁ AL PP A SUS MAYORES COTAS DE ÉXITO

Previamente, ha intervenido el ministro de Fomento, que ha destacado el liderazgo de Sáenz de Buruaga, de quien ha dicho que "ha sabido mantener el tipo de manera ejemplar" en los "momentos díficiles" que ha atravesado el partido y, por ello, ha confiado en que será ella quien guíe a la formación "a las cotas de éxito más importantes que hayamos tenido nunca".

Ha reivindicado que el PP tiene "proyecto político" para el futuro de Cantabria, algo que ha criticado que no tiene el bipartito de regionalistas y socialistas cuya "ausencia de proyecto" está llevando a la región a una situación "preocupante", a la "cola" de la recuperación económica.

"Las referencias a Cantabria que nos llegan a Madrid llevan todas al mismo sitio: una comunidad muy endeudada, con un problema enorme de déficit, en la que los índices de creación de empleo no acompañan a la media nacional... una comunidad que no está a la altura del proceso de recuperación del país", ha manifestado.

De la Serna ha asegurado que, como cántabros, cuando uno escucha eso "se preocupa" aunque, ha señalado, "eso no es lo peor, que es la ausencia de proyecto estratégico de quienes nos gobiernan y que nos diga hacia dónde nos dirigimos".

"No hay ni una solo proyecto en Cantabria, más que dos", y se ha referido al polígono industrial de La Pasiega que, con un coste "inasumible" de más de 200 millones, "su viabilidad depende del Gobierno de España", y el "macroproyecto turístico" para el túnel de La Engaña.

En la misma línea, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha señalado que Cantabria ha estado en la senda de la recuperación "cuando ha gobernado el PP", que promovió la creación de empleo y bajó los impuestos. Por ello, ha llamado a volver a tener "un PP fuerte y unido".

"Os pido que empecemos todos el año 2018 pensando en qué podemos hacer por Santander y por Cantabria y qué podemos hacer para volver a tener un Partido Popular fuerte y unido, que contribuya al progreso y el bienestar de nuestra ciudad y nuestra región", ha dicho.

El acto ha concluido con un vídeo en el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha deseado felices fiestas a los asistentes y les ha asegurado que "el año que viene ya veréis como será mucho mejor que este".