Ustea plantea instalar pequeñas centrales fotovoltaicas en centros educativos para autoconsumir y ser fuente de ingresos

18/12/2017 - 13:12

El sindicato Ustea ha planteado, mediante una propuesta para tratar de solventar los problemas de climatización en centros educativos que de momento sólo se ha presentado en la Delegación Territorial de Educación de la Junta en Granada pero a la que se pretende dar forma a nivel andaluz, la instalación de pequeñas centrales fotovoltaicas en dichos centros para el autoconsumo y como fuente de ingresos económicos por la venta de excedentes ya sea por venta directa o por el sistema de balance neto, cuando la legislación lo permita.

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

Ello se da en el marco de una batería de iniciativas, a la que ha tenido acceso Europa Press, que ponen el foco en la mejora de las condiciones medioambientales y en la posibilidad de generar empleo a través de energías limpias, así como en el valor pedagógico de convertir a los centros educativos en protagonistas del cambio de modelo energético.

En lo tocante a otras medidas activas, se propone el cambio de caldera a biomasa, si todavía no existe; la colocación en las aulas de termómetros e instalación en los radiadores de válvulas termostáticas que permitan regular la temperatura; permutar luminarias ineficientes por otras que no lo sean; cambiar iluminación fluorescente por sistema LED; la concienciación de profesorado y alumnado de la necesidad de colaborar en el ahorro energético, con responsabilidad común de poner medidas para no derrochar calor o frío ni mantener la iluminación artificial cuando no sea necesaria; y la instalación de sistemas solar para agua caliente sanitaria en aquellos centros que la necesiten y de apoyo al sistema de calefacción.

En cuanto a acciones pasivas, Ustea sugiere mejorar el aislamiento de paredes exteriores y cubiertas; el cambio de ventanas con simple acristalamiento por doble acristalamiento con ruptura térmica; la plantación de arbolado autóctono de envergadura y hoja caduca que permita la entrada de sol y luz en invierno y proteja en verano; y la instalación de cubierta vegetal, sobre todo en las paredes orientadas al sur, y de toldos en las ventanas para proteger de la incidencia del sol en verano.

Todo ello, después de un año escolar en el que el último trimestre las altas temperaturas alteraron el desarrollo normal de las clases, obligando a tomar medidas para proteger la salud, principalmente del alumnado, "aunque en realidad esta situación afectaba a todo el personal que trabaja en estos centros".

Siendo los centros educativos "grandes consumidores de energía", que mayoritariamente procede de fuentes no renovables y contaminantes, y con una eficiencia energética "muy baja" de muchas de sus instalaciones, la central sindical recuerda que "la problemática del cambio climático es uno de los principales retos a los que se enfrenta la humanidad, el consumo de los combustibles fósiles es una de sus principales causas y el uso energético de forma ineficiente un lujo que no nos podemos permitir".

"Las temperaturas aumentan y el confort de las instalaciones educativas se resiente al no estar los centros adaptados para este cambio. Es necesario adoptar una serie de medidas que mejoren la habitabilidad de dichas instalaciones, aumenten de forma considerable la eficiencia energética y dejen de consumir energía procedente de fuentes no renovables", subraya Ustea.

Incide el sindicato en que "muchos de los centros educativos son antiguos y no responden a los nuevos criterios de ahorro y eficiencia energética", por lo que "su reforma y la instalación de colectores solares para la producción de agua caliente y de pequeñas centrales fotovoltaicas en todos los centros de Andalucía es necesaria y supondría una importante fuente de empleo".