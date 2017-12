Un informe jurídico del Parlamento ve legal la proposición de ley del PSN sobre la lista única

18/12/2017 - 13:09

Enlaces relacionados Geroa Bai y EH Bildu piden un informe jurídico sobre la ley del PSN que pretende evitar la lista única (5/12)

Un informe de los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra avala la legalidad de la proposición de ley del PSN en relación con la lista única para las oposiciones de Educación y dice que no incurre en ningún vicio jurídico. El informe fue solicitado por Geroa Bai y EH Bildu.

PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que el informe jurídico "avala la legalidad de la proposición" y ha criticado a aquellos que "quieren imponer el euskera a cualquier precio". "Nos van a encontrar enfrente a UPN buscando el sentido común, la proporcionalidad y la igualdad de oportunidades", ha dicho, para censurar que "la lista única rompe con todo eso".

Esparza ha planteado que "se pueda paralizar esa posición sectaria del Gobierno de Barkos". "La propuesta del PSN paraliza esa situación y vamos a ver cómo avanza", ha expuesto, para añadir que UPN estará enfrente de "lo que genere más oportunidades a unos ciudadanos frente a otros".

Por su parte, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha indicado que "aceptamos" el informe jurídico de la Cámara que dice que "esta proposición del PSN no incurre en ningún vicio jurídico y es legal" y ha expuesto que "ponemos sobre la mesa que hay un informe del Gobierno y del Defensor del Pueblo diciendo que la lista única es compatible con la legalidad".

Ha defendido así la lista única porque "es la más adecuada para el sistema educativo, la más justa y la que mejor garantiza la calidad de la enseñanza". Y ha señalado así Martínez que presentarán una enmienda a la totalidad a la proposición de ley del PSN.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha opinado que "el informe jurídico viene a plantear una situación similar a la que planteó el Defensor sobre la lista única, no hay objeciones ni formales ni jurídicas sobre la posibilidad de hacer esta opción como tampoco las había con la lista única".

Ha leído un párrafo del informe que dice que "estamos ante una disputa política y no jurídica". "Por lo tanto, son dos opciones; y nosotros entendemos que una opción limita derechos, frente al planteamiento de privilegio para los que saben euskera, lo que es falso. Lo que no se quiere decir es que la lista única garantiza que quien saque mejor puntuación en un examen pueda optar a determinadas plazas antes que otras personas que estén con posterioridad", ha dicho, para afirmar que "no hay discriminación".

Desde Podemos, Mikel Buil ha indicado que ésta es una realidad que "se debe actualizar" y ha afirmado que "reconocer euskera como un merito más no debería alarmarle a nadie".

"Podemos ha dejado de manifiesto que es un proceso de adaptación, que puede ser de un año, de dos o de tres para no generar agravios y con el objetivo final de llegar a una lista integrada", ha aseverado.

La portavoz socialista, María Chivite, ha defendido que el informe dice que "no hay ilegalidad alguna" y "es cierto que el acceso a otros cuerpos de la Administración es regido por normativa foral y en el caso de la función docente no, por lo que es oportuno tener normativa foral en este tema".

Ha esperado que Izquierda-Ezkerra "se mantenga" en su posición y la propuesta del PSN "salga adelante"; una propuesta que "pretende garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública", ha dicho.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, se ha mostrado a favor de la proposición del PSN porque "el Gobierno de Navarra pretende con la lista única una actuación sectaria, injusta, en la que tendrán preferencia los que hablen euskera por encima de los castellanoparlantes".

A su juicio, esta situación generaría "una injusticia manifiesta" y "viola la igualdad de oportunidades".

Marisa de Simón, de I-E, ha señalado que mantienen su posición de rechazo a la lista única porque "tenemos las mismas dudas de su viabilidad". "Educación continúa sin presentar el procedimiento para la lista única y es una irresponsabilidad", ha dicho, para pedir al Gobierno que "retire ese anuncio de lista única y abra un proceso de negociación". "Si no la retira, votaremos sí a la proposición de ley del PSN", ha sentenciado.

Sobre la posición Batzarre, mayoritaria a favor de la lista única, ha dicho que "no es muy divergente a la posición de IU" ya que exige "a la consejera abrir un proceso de negociación en el cuatripartito y una propuesta concreta". De Simón ha incidido en que no ven "garantías jurídicas y de procedimiento en la lista única".