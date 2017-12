La Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra se concentra para reclamar siete examinadores más

18/12/2017 - 13:34

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra (Apana) se ha concentrado este lunes frente a la Delegación del Gobierno en Navarra para defender que son necesarios siete examinadores más en la Comunidad foral para igualarse con la media de España.

Alrededor de 50 personas se han concentrado este lunes en Pamplona exigiendo que "se dé el mismo ratio de examinadores en toda España" y que haya "una unificación de la cantidad de examinadores en todo el Estado".

En representación de Apana, Sergio Induráin, ha declarado ante los medios de comunicación que se llevan "muchos años con falta de examinadores, hace diez años teníamos en torno a diez examinadores y ahora, entre bajas y jubilaciones, hay 2,5 examinadores". "Necesitamos por lo menos siete más, ahora uno hace media jornada, otro esta de baja y otra no hace circulaciones. Nos quedan dos y medio y a todas luces es insuficiente", ha dicho.

En este sentido, ha señalado que "teniendo en cuenta que en Navarra tenemos 640.000 habitantes, es una cifra ridícula, en Jaén, con una población similar, tiene catorce examinadores".

Esta es una situación que, según Apana, se ha agravado con la huelga de los examinadores desde junio pasado y que recientemente ha finalizado. Sobre la huelga, Apana ha comunicado que "podía haberse solucionado muchísimo antes por parte de la DGT" y que "no implantó los servicios mínimos hasta el 7 de diciembre, no desde el principio de la huelga".

Igualmente, la asociación ha criticado que "DGT y Jefatura de Tráfico de Navarra han inflamado y manipulado los datos sobre la suspensión de pruebas, haciendo ver que no había problemas, añadiendo los exámenes teóricos que nunca han sido realizados por los funcionarios examinadores".

Además, ha asegurado que "el ministro de Interior argumentó en el Senado el pasado 12 de diciembre que Navarra tiene cuatro examinadores más", pero "esto es falso".

En este sentido, Induráin ha afirmado que "la huelga ha agravado muchísimo la situación". "Con la huelga había tres meses de espera para examinarse, estábamos examinando a seis alumnos por profesor cada tres meses, y sin la huelga posiblemente andaremos sobre mes y medio por todo el tapón que hay", ha explicado.

Así pues, ha manifestado que hoy en día hay "cientos y llegan incluso a mil personas sin examinar, pero no es solamente la gente que está esperando, sino la gente que no se ha apuntado por este motivo". En concreto, ha señalado que "se estima que las autoescuelas de Navarra han perdido más de un millón de euros desde el inicio de la huelga y, aunque de momento no ha habido cierres de autoescuela, sí ha habido despidos".

Induráin ha explicado que en Navarra "las plazas de examinadores quedan siempre vacantes porque al tener el mismo sueldo que un funcionario en la oficina no quieren salir fuera a examinar". "Pamplona tiene un nivel de vida igual un poco más alto que en otras provincias e igual deciden irse a otras", ha comentado.

Por otro lado, desde Apana, se ha asegurado que "después de la solución de la huelga, aún quedan por resolver infinidad de cuestiones por parte de la DGT". Entre estas ha destacado la "unificación de criterios y organización en todas las jefaturas de España, el aumento del personal administrativo en las oficinas de las jefaturas de tráfico y equiparar las exigencias para el examen práctico en todas las jefaturas".

Asimismo, ha reclamado "la vigilancia y control del trabajo de los examinadores y la implantación de ciclos formativos obligatorios centrados en la sensibilización y educación vial".