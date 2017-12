De la Torre valora "el camino despejado" para negociar presupuestos y dice que serán "los mejores posibles"

18/12/2017 - 13:35

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este lunes que "está despejado el camino" para negociar los presupuestos municipales para el próximo año, después de que hayan llegado a un acuerdo con Ciudadanos, socio de investidura, sobre los cuatro puntos condicionantes que imponía el partido naranja. Asimismo, ha agregado el regidor que se tratará de hacer "los mejores presupuestos posibles en todos los sentidos".

MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS)

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha incidido en que "vamos a tener presupuestos", agregando, asimismo, que el equipo de Economía y Hacienda que lleva los temas presupuestarios ya venía trabajando desde hace unas cuantas semanas en "la estructura básica" de las cuentas, por lo que "quedan algunos temas, pero avanzaremos".

Cuestionado por si podrían estar dichos presupuestos municipales operativos para el primer mes del año, De la Torre no ha querido poner fechas, pero ha confiado en que estén "cuanto antes, lógicamente, mejor enero que febrero, pero será el tiempo necesario". "Podría ser, pero mejor no decir fecha, simplemente será cuanto antes", ha añadido.

Por otro lado, sobre cómo serán las cuentas, De la Torre ha incidido en que se harán "las mejores posibles", resaltando, dentro de éstas, "la moderación fiscal que nuestro Ayuntamiento tiene", recordando que "es el de menos presión fiscal de toda España en materia de los impuestos municipales básicos", como el IBI.

Así, ha puesto como ejemplo el impuesto "esencial" del IBI, "el que da la mayor recaudación a todos los ayuntamientos y de los que son ingresos propios no dependiente del Estado", precisando, al respecto, que el del Consistorio de Málaga "es el más barato" de toda la provincia de Málaga e "igualmente comparado con capitales de España".

"No estoy inventando ni improvisando sobre el particular, hay estudios presentados", ha sostenido el alcalde de Málaga, añadiendo que "es una realidad".

De igual modo, ha recordado que dentro de los presupuestos hay ingresos y gastos, "y dentro de esa moderación, lógicamente no crecerá mucho". En este punto, ha agregado sobre los fondos europeos que "no nos deja la Junta tocar bola", por lo que "no tenemos posibilidad de decir que ahí están los fondos europeos municipales; son cantidades pequeñas las que se disponen".

No obstante, el alcalde de Málaga ha dejado claro que "trataremos de hacer los mejores presupuestos posibles en todos los sentidos", ha concluido.