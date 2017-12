Los editores catalanes registran una caída del 10% en las ventas tras el 1-O

18/12/2017 - 13:33

El presidente del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, ha asegurado este lunes que el sector ha registrado una caída del consumo en el segundo semestre del año, que ha sido especialmente acusada en octubre y noviembre en Catalunya, en torno a un 10% menos de ventas, tras la celebración del referéndum del 1 de octubre.

En rueda de prensa, ha manifestado la esperanza del sector de que la campaña de Navidad compense esta caída en el cierre global del año, arrojando un crecimiento en 2017 superior al 2%, que no ha cuantificado de cuánto podría haber sido sin la crisis política catalana: "¿Qué habría pasado si no hubiera pasado? Si no hubiera pasado esto, quizás hubiera pasado otra cosa".

Tixis ha manifestado su esperanza de que sea el cuarto año consecutivo de "crecimiento sostenido" para el sector editorial, tras unas caídas muy fuertes durante la crisis económica, que dejó descensos el 30% del mercado desde 2008.

