Cataluña. iceta dice que si es presidente, pedirá al estado que trabaje por los intereses de cataluña en europa

18/12/2017 - 13:15

El primer secretario del PSC y candidato de esta formación a la Presidencia de la Generalitat catalana, Miquel Iceta, dijo este lunes que si llega a presidir el Gobierno de Cataluña tras estas elecciones del jueves, no renunciará "a que el Estado español no trabaje también por los intereses de Cataluña" en Europa.

Iceta se expresó de esta manera en un acto en Barcelona en la sede de la federación de los socialistas catalanes donde le acompañó el exministro Josep Borrell y en el que, juntos, conversaron sobre la importancia de Europa en el conflicto político catalán.

"Os encontráis delante de un europeísta recalcitrante", subrayó Iceta al inicio de su intervención, y seguidamente se preguntó cómo uno puede llegar a desprenderse del patrimonio europeo porque "el futuro de nuestros valores de izquierda están en Europa". Se refería así a las formaciones independentistas a las que previamente había citado Borrell para decir que el independentismo catalán "no es tan europeísta" como dice ser.

Recordó en este punto la candidatura de Barcelona para albergar la Agencia Europea del Medicamento y la manera en la que contribuyó el espíritu independentista a la hora de perder posiciones y no resultar finalmente elegida.

Del sentimiento europeo, dijo, "hemos de hacer palancas de expansión, de crecimiento, de reflexión y de política" y, acto seguido, se comprometió, si es presidente de la Generalitat, a "desplegar, de verdad, la ley de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea". "Quiero proyectar la acción exterior y europea de Cataluña", afirmó, para preguntarse a continuación: "¿Qué somos capaces de aportar? ¿Qué perspectiva de más integración política, económica y social somos capaces de hacer avanzar?".

Iceta realizó también una petición: "Soy partidario firme de la presencia de Cataluña en el exterior, pero con retorno económico; promover la presencia de nuestras empresas en el extranjero y la presencia de inversores extranjeros en Cataluña".

No obstante, pidió no renunciar "a que el Estado español, que tiene una presencia exterior potente, no trabaje también por los intereses de Cataluña". Así, le dijo al Ejecutivo que no quiere ver el territorio exterior como un escenario de "competencia", sino de "eficacia" y de "cooperación" entre Cataluña y España.

