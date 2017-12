Arrimadas critica que se "ha hecho la estrategia del miedo desde el Govern"

18/12/2017 - 13:38

Acusa al PSC de vetar a Cs y cree que muchos votantes no perdonarán que no pacten si pueden

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

La candidata de Cs a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha sostenido este lunes que el ejecutivo cesado de Carles Puigdemont "ha hecho la estrategia del miedo desde el Govern" y ha echado a empresas, inversiones y turistas, según ha explicado en una conferencia del foro Primera Plana de 'El Periódico'.

Ha criticado que los partidos independentistas acusaban a los contrarios al proceso de usar la estrategia del miedo augurando la marcha de empresas y el no reconocimiento de una Catalunya independiente, pero al final "se ha demostrado que quien daba miedo de verdad era el Govern".

"Estos señores, cuando gobiernan, dan mucho miedo", ha aseverado, y ha pedido cambiar la intranquilidad por el sentido común y un ambiente de respeto, alegando que la fractura social tiene su origen en los insultos y ataques que se han lanzado desde el Govern a la mayoría social de Catalunya que no quiere la independencia, según ella.

PACTOS VETADOS

Ha advertido de que los votantes de partidos no independentistas no entenderán que estas formaciones no lleguen a acuerdos para acabar con el proceso soberanista si los números lo permiten: "Nuestros votantes no nos perdonarán nunca haber dejado pasar esta oportunidad".

"Nos preocupan los vetos de otras formaciones políticas, especialmente el PSC", y ha avisado de que muchos votantes socialistas no entienden que su candidato, Miquel Iceta, haya vetado a Cs y a la vez haya propuesto indultar a los líderes independentistas si son condenados, incluido el candidato de ERC, Oriol Junqueras.

"Pensamos que es una preparación para un acuerdo con ERC", lo que implicaría alargar el proceso independentista, según Arrimadas, y ha advertido a socialistas y a CatECP de que les será muy difícil explicar a sus votantes de toda España si no suman con Cs pese a poder hacerlo y optan por los republicanos.

Ha insistido en que la mejor manera de evitar que se reedite un tripartito es que no sumen: "Si los números dan, habrá muchas tentaciones para hacer este tripartito de izquierdas", ha señalado, por lo que ha pedido votar a Cs porque es un voto seguro y el voto ganador.

TRES DÍAS Y DOS OPCIONES

Ha reiterado que, si vuelven a gobernar partidos independentistas, volverán a hacer lo mismo y se irán más empresas: "El daño que han hecho a la economía es muy grande, pero más grande será todavía si siguen gobernando", y ha apostado por revertir la factura económica del proceso independentista y la fractura social que dice que ha provocado.

"Tenemos tres días y dos opciones: o volvemos a tener un presidente huido que trabaje sólo por la confrontación, o una presidenta de todos los catalanes que trabaje por el sentido común y la reconciliación", ha advertido.

Ha abogado por pasar de un ejecutivo que no ha gobernado para nadie, ni siquiera para los independentistas --porque no ha logrado ni logrará la independencia, según ella--, a uno que gobierne para todos los catalanes: "Puigdemont prometió la independencia y al final se ha cargado la autonomía".

Sostiene que la única forma de mantener unida España es reformándola para que pueda ilusionar, con cambios en el sistema de financiación y en la Constitución, algo que critica que no han abordado gobiernos centrales anteriores, aunque ha subrayado: "Ningún error del Gobierno de España puede justificar las decisiones del Govern de los últimos meses".

Preguntada por el modelo lingüístico que propone para las escuelas, ha dicho que el catalán debería ser lengua vehicular, como el castellano y el inglés, y que los porcentajes están por decidirse; sobre los medios públicos catalanes, cree que tienen la misión de garantizar el uso y la normalización del catalán, aunque "no pasaría nada" si emitieran algunos programas en otras lenguas, especialmente en versión original subtitulada.

Arrimadas ha descartado interpretar las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre haber descabezado a los partidos independentistas, y tampoco las del exministro socialista Josep Borrell sobre desinfectar heridas: "Cada uno habla como encuentra en ese momento las palabras".