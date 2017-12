Ganemos-IU va a recurrir "un nombramiento irregular" en la Diputación de Albacete realizado por "designación directa"

18/12/2017 - 13:51

El grupo de Ganemos-IU de la Diputación de Albacete va a recurrir "un nuevo nombramiento irregular" en la Institución provincial que "busca beneficiar a una persona cuyo nombramiento anterior ha sido anulado por sentencia judicial", correspondiente a la designación del jefe del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios (ATM) en noviembre de 2015.

ALBACETE, 18 (EUROPA PRESS)

"Denunciamos un nuevo nombramiento irregular que se hace persiguiendo intereses particulares, que implica un coste económico de más de 11.000 euros anuales y que se hace por designación directa mediante un decreto del vicepresidente primero y en medio del puente de la Constitución", ha aseverado la diputada de Ganemos-IU Victoria Delicado.

La denuncia hace referencia al nombramiento de un secretario interventor con funciones de "coordinador de secretarios" en el servicio de Asistencia Técnica a Municipios (ATM), "una plaza que no existe", mediante una atribución temporal de funciones. "Se nombra a un trabajador del Grupo B para un cargo con funciones y retribuciones del Grupo A", ha indicado Delicado.

Para la formación, el nombramiento es "irregular" y supone un "desafío cuando no una desobediencia de facto" de una sentencia que condenó a la Diputación, hace unas semanas, por el nombramiento de este mismo funcionario con funciones de jefe del Servicio de ATM en noviembre de 2015, según ha informado Ganemos-IU en una nota de prensa.

"Este nombramiento, firmado por el diputado de Personal, con reparo de Intervención, fue recurrido y, tras dos años, con sentencias de lo Contencioso y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) --del 17 de septiembre de 2017-- anulado por no ser ajustado a derecho ante la evidente ilegalidad y arbitrariedad", ha recordado la diputada provincial.

"UN ACTO DE DESAFÍO A LA JUSTICIA"

Tras esta sentencia, ha apuntado Delicado, se realiza un decreto del diputado de Personal del 28 de noviembre que "da cumplimiento a la sentencia del TSJCM anulando el nombramiento y planteando que se cubra la jefatura de Servicio de ATM por el procedimiento que corresponda, a la vez que declara la nulidad de las actuaciones, dando a entender que la atribución de funciones no ha existido ni ha producido efectos jurídicos o administrativos".

"Nuestra sorpresa es que, a la semana de aceptar la sentencia en el decreto del 28 de noviembre, el 7 de diciembre, encontramos otro decreto que no se puede interpretar más que como un acto de desafío a la justicia, ya que se hace una nueva atribución de funciones al mismo trabajador, como coordinador de Secretarios e Interventores", ha explicado.

Este nuevo nombramiento, cuyo decreto firma el vicepresidente primero de la Diputación, da al trabajador "algunas competencias similares a las que tuvo y anuló la sentencia citada, y mantiene las diferencia retributiva, además con efecto del 1 de diciembre".

"Parece que se intenta que no deje de percibir las retribuciones que la sentencia del TSJCM dice que no debió de percibir", ha comentado Delicado, quien además ha recordado que, según la Ley regional de Empleo Público, una atribución de funciones temporal "no lleva aparejado un cambio en el salario del trabajador".

La diputada de Ganemos-IU ha anunciado que la formación va a "recurrir" este nuevo nombramiento "hasta el final" y ha exigido "rectificación" y "cese de estas actuaciones". "Es necesario que los asuntos de personal se regularicen de una vez en este casa, porque si no en lugar de una administración pública parece otra cosa", ha afirmado Delicado.