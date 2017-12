Barcelona reclama al Estado equiparar derechos de empleadas del hogar al resto de trabajadores

18/12/2017 - 13:50

Plantea 68 propuestas para dignificar sus condiciones laborales

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado al Gobierno español ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y equiparar los derechos y la protección de las empleadas del hogar y de las curas a los del resto de trabajadores.

"Estamos muy preocupados por esta situación de precariedad donde los derechos laborales no se garantizan y se produce discriminación, violencia y muchas cosas que como Ayuntamiento debemos abordar", ha dicho en rueda de prensa este lunes la comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad, Lola López.

La han acompañado la representante de Mujeres Pa'lante, Norma Veliz; el portavoz de CC.OO.-Cite, Carles Bertran, y la exempleada del hogar y representante de la asociación Mujeres Migrantes y Diversas, Bessy Ponce.

Según el Ayuntamiento, existen más de 700.000 personas en situación de desigualdad social, afectadas por la desprotección de la salud en el puesto de trabajo, la dificultad de acceso a las cotizaciones para las pensiones y las prestaciones contributivas, la vulneración del derecho a un despido motivado y la mala cobertura social en el impago de salarios, entre otros.

Y es que según la OIT, España es uno de los tres países de la UE que genera más trabajo doméstico, junto con Italia y Francia, representando el 5% del empleo, y entre 1995 y el año 2010 se ha pasado de 350.000 a 750.000 empleados en este sector, registrándose actualmente una tendencia de descenso moderado.

"ROZAMOS LA ESCLAVITUD"

Bessy Ponce, que actualmente ejerce otro trabajo, ha explicado como ella misma hace algún tiempo y otras conocidas trabajan de forma interna en una casa, de domingo a domingo, por un sueldo de entre 500 y 500 euros y sin derecho a festivos u horas de tiempo libre durante la jornada.

"Rozamos prácticamente la esclavitud y se nos suman problemas por ser migrantes. Si preguntamos por nuestro derecho a cobrar pagas, se no dice que no tenemos papeles y que podríamos tener problemas. Sentimos miedo y por desconocimiento no sabemos dónde acudir", ha lamentado Ponce.

Veliz ha sostenido que en Mujeres Pa'lante se atienden a unas 600 mujeres anuales, de las que el 89% son empleadas del hogar, y de éstas sólo una decena son españolas: "Muchas están en situación administrativa irregular y el 90% trabaja sin contrato e incluso cobrando a tres euros la hora".

"Se trata de un sector invisibilizado", ha dicho Bertran, que ha defendido la necesidad de poner sobre la mesa alternativas que impliquen reforzar el Estado del bienestar, controlar las condiciones laborales de este colectivo y apostar por la negociación colectiva.

VOLUNTAD POLÍTICA

Para revertir esta situación, en el marco del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona se creó un grupo de trabajo que ha elaborado un documento con 68 propuestas para reivindicar los derechos de este colectivo: "Si hay voluntad política, se pueden hacer", ha afirmado López.

Estas propuestas se dirigen a diferentes administraciones en función de sus competencias, y el Ayuntamiento de Barcelona se ha comprometido a buscar la dotación presupuestaria necesaria para ejecutar las que sean de ámbito municipal, a la vez que este viernes llevará al Pleno una declaración institucional para lograr el compromiso municipal necesario para incentivar la contratación de empleadas del hogar.

Entre las propuestas figuran reformar la Ley de Extranjería, destinar los recursos necesarios a la Ley de Dependencia y eliminar el Sistema Especial dentro de la Seguridad Social para las personas empleadas del hogar y realizar su incorporación inmediata al Régimen General de la Seguridad Social.

También incluir la reclamación al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de los salarios dejados de percibir ante impago, hacer operativas las coberturas por maternidad y a la Seguridad Social, especialmente en prestaciones de desempleo, establecer tablas salariales y solicitar incluir a los hijos a cargo fuera del Estado en las deducciones en la declaración de la renta, entre otras.