Yihadismo. interior recomienda a los ciudadanos que ante un atentado huyan, silencien el móvil y no simulen estar muertos

18/12/2017 - 13:40

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presentó este lunes una campaña de cara a las navidades, que incluye la difusión de un vídeo, en el que se recomienda a los ciudadanos que en caso de verse envueltos en un atentado yihadista tomen medidas como buscar una ruta de salida, silenciar el móvil o no hacerse el muerto o el herido con la idea de que así se pasará desapercibido para el terrorista.

Zoido dio a conocer esta iniciativa en una rueda de prensa en la sede de su departamento, en la que estuvo acompañado por el guardia civil Francisco José Vázquez, responsable de lucha contra el terrorismo internacional del Servicio de Información de la Benemérita, y por Saúl Craviotto, policía nacional y campen olímpico de piragüismo.

El titular de Interior explicó que el vídeo que se difundirá contiene unos "consejos y pautas de actuación" para que los ciudadanos sepan actuar en caso de atentado, sin que con la iniciativa se pretenda crear "alarma alguna", puesto que no existe "amenaza concreta" de que España vaya a sufrir una nueva acción yihadista.

El ministro explicó que los expertos en la lucha antiterrorista habían pedido difundir estos consejos para lograr una "mayor protección" de los españoles. El vídeo se dará a conocer por Internet y las redes sociales.

En la grabación puede verse la representación gráfica del interior de un edificio y a personas que siguen una serie de recomendaciones, como buscar las vías de salida de los lugares que a menudo se visitan, huir de lo que parezca el foco del atentado o no manipular bultos sospechosos.

NO ENFRENTARSE A TERRORISTAS

Otros consejos son no tirarse al suelo fingiendo haber sido abatido; intentar no quedar encerrado y ocultarse en algún habitáculo sólo cuando no hay posibilidad de huida; o silenciar el móvil para no ser detectado por el terrorista. Por último, se pide actuar con calma cuando llegan las Fuerzas de Seguridad y seguir sus instrucciones.

En este sentido, el mando de la Guardia Civil Francisco José Vázquez destacó que se trata de dar a la población unas "pautas sencillas" para actuar con "automatismo" en caso de atentado, de manera que se pueda salvar la vida. Destacó que los estudios dicen que hasta un 75% de las personas que se ven envueltas en un atentado se quedan paralizadas sin saber cómo reaccionar.

Por este motivo, además de las advertencias dadas en el vídeo, este agente señaló que no se recomienda a los ciudadanos enfrentarse a los yihadistas, como hizo el español Ignacio Echevarría en el atentado de Londres del pasado 3 de junio. Vázquez señaló que, con independencia de la actuación heroica de este compatriota, una cosa es presenciar en el sitio una agresión de un terrorista y otra huir del foco de un atentado que tenemos próximo.

Asimismo, este experto resaltó la importancia de ocultarse de la "mirada del terrorista" y sólo encerrarse en alguna habitación o estancia como "último recurso", una vez que se ha comprobado que no es posible huir. Al mismo tiempo, tanto este agente como el ministro destacaron la importancia de no difundir bulos o datos no comprobados cuando se produce un atentado.

