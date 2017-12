PP de Alcalá considera que los argumentos del alcalde sobre pleno de urgencia son "mentiras para maniatar a oposición"

18/12/2017 - 13:57

El portavoz del PP en Alcalá de Henares, Víctor Chacón, ha asegurado que los argumentos del alcalde, Javier Rodríguez Palacios, sobre el pleno de urgencia para aprobar los presupuestos de 2016 son "mentiras para maniatar a la oposición".

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Así lo ha sostenido Chacón en declaraciones a Europa Press posteriores a la comparecencia de Palacios ante la jueza para esclarecer los motivos que le llevaron a convocar un pleno con carácter urgente para aprobar los presupuestos de 2016, todo ello con la ausencia justificada de dos ediles del PP, incluido el propio Chacón.

El portavoz popular considera que la decisión del alcalde menoscabó la acción de la oposición, ya que "se impidió participar a concejales y se redujo a la mínima expresión el tiempo para analizar las enmiendas y reuniones entre partidos".

Para el popular, que el sentido de su voto no hubiera cambiado la aprobación de los presupuestos no justifica la urgencia del pleno. "Ya puestos, como no podemos vetarlos que no exista la oposición", ha defendido irónicamente.

Chacón también ha recordado que el Partido Popular avisó a Rodríguez Palacios de las consecuencias de saltarse el Reglamento para convocar un Pleno por urgencia sin razones reales para ello.

"En la Junta de Portavoces anterior al Pleno se le avisó de que estaría cometiendo prevaricación y que interpondríamos una querella. Y en el propio Pleno, se leyó una sentencia sobre un caso similar", ha señalado Chacón, que ha puntualizado que la declaración de hoy ante la jueza de Rodríguez Palacios "es sólo responsabilidad de un alcalde que se cree por encima del bien y del mal."

EL "TRIPARTITO HA TOCADO FONDO"

Todo esto se suma a la declaración como investigados de cuatro concejales de Somos Alcalá y que ha puesto a la ciudad en el foco mediático del último mes. Para Chacón, tanto ese caso como el del alcalde demuestra que "el tripartido --PSOE, IU y Somos Alcalá gobiernan en la localidad-- ha tocado fondo".

"Están haciendo daño a Alcalá de Henares. Han tomado a la ciudad como su cortijo y se están aprovechando de la buena fe de los vecinos", ha señalado, para cargar contra Somos Alcalá "que se ha dedicado en dos años y medio a repartir subvenciones a amigos", y contra el PSOE, que "se dedica a hacer oposición a la oposición".

Por último, Chacón ha apelado al secretario General del PSOE en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, que recientemente nombró a Rodríguez Palacios como Presidente del Comité de Ética de su partido.

"Franco debería reflexionar sobre la posición de su partido cuando el máximo garante de la ética del PSOE en Madrid está imputado por no respetar las normas más elementales de la democracia y además se mantiene un pacto de Gobierno con cuatro concejales de Somos Alcalá imputados por repartir subvenciones. Es un castigo a los vecinos de Alcalá", ha concluido.

El portavoz popular presentó una querella contra el alcalde a raíz de la celebración de un pleno de presupuestos que se convocó por la vía de urgencia el 10 de junio de 2016, y al que no pudieron asistir ni él ni otro edil del Grupo del PP en el Consistorio porque se encontraban en el extranjero.

Tras archivarse esta querella por parte de este mismo Juzgado, la Audiencia admitió el recurso presentado por el portavoz del PP a título particular porque entiende que en este caso la investigación se ha orientado solamente a la valoración de la convocatoria del Pleno "desde un punto de vista meramente formal" y que "no se ha examinado la base fáctica de la urgencia que determina la utilización de esta vía", destacaba el escrito.