Andreu propone que el Parlamento lidere un movimiento que recoja peticiones de riojanos en defensa de la alta velocidad

18/12/2017 - 13:54

"Ante la renuncia y eliminación de la alta velocidad en el tramo Castejón-Logroño no podemos quedarnos parados", por ello, el PSOE ha registrado en el Parlamento una Proposición no de ley instando al Gobierno de La Rioja a que "defienda la actual planificación ferroviaria en La Rioja" - con la alta velocidad en el corredor Cantábrico - Mediterráneo pasando por Castejón - Logroño- Miranda - y también ha propuesto que sea el Parlamento de La Rioja, como institución que representa al pueblo riojano, el que articule una "movilización en defensa de la alta velocidad, recogiendo las demandas de los riojanos".

La portavoz del Grupo Parlamento Socialista, Concha Andreu, ha dicho que los socialistas "no podemos quedarnos parados, porque si el Gobierno de La Rioja quiere reírle las gracias al Ministro de Fomento que viene aquí a quitarnos lo nuestro, nosotros no nos vamos a quedar parados".Y ha anunciado que, esta mañana, el PSOE ha registrado una iniciativa en el Parlamento, en forma de PNL, con una petición para que "se debata y apruebe", instando al Gobierno riojano a que "defienda la actual planificación ferroviaria en La Rioja".

Una planificación que viene "detallada por el propio gobierno regional", en su página web y en la que se mantiene el eje Zaragoza- Miranda completo, es decir, "con el tramo Castejón- Logroño incluido, como el más avanzado en la tramitación", ha informado.

Para Andreu, el eje Castejón Miranda, no solo ha sido un "eje histórico" entre las comunicaciones, sino que también lo ha sido "en la actualidad", ya que "todas las planificaciones previstas para este siglo la han contemplado o recogido". Con la única excepción de la de Cascos que no contemplaba precisamente el tramo de Logroño - Miranda, que es el que ahora se recoge.

Andreu, no puede comprender las razones en las que se habrá basado el Ministro de la Serna para, "de repente y sin encomendarse a nada ni a nadie, ni a estudio ni trabajo alguno", decidir que el tramo Castejón- Logroño, "no solo no va a contar con vía para el AVE, sino que ni siquiera contará con vía de ancho europeo o vía de altas prestaciones como indica el Plan de Infraestructuras Transporte y Vivienda y que este gobierno defendía hasta hace dos días", ha dicho.

Además, ha explicado que el tramo ferroviario de alta velocidad Castejón-Logroño, forma parte de una planificación "avalada por las Cortes Generales". En consecuencia, un Ministro "podrá comunicar sus prioridades o su voluntad política -en este caso su ausencia de voluntad política- pero no nos puede sacar de una planificación prevista en el PITVI".

La Rioja tiene que estar en el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, "que es lo que asegura el tráfico, la conectividad y las frecuencias", por lo que también ha pedido que el Parlamento de La Rioja, la institución que representa al pueblo riojano, "articule una movilización en defensa del eje, recogiendo las demandas de los riojanos".

DESARROLLO ECONÓMICO

La portavoz del PSOE en el Parlamento ha dicho tener la seguridad de que los representantes sociales, la FER, Cámara de Comercio, y los sindicatos, "también quieren que las infraestructuras nos sirvan para el desarrollo económico de la región, y estarían dispuestos a hacer un frente común y defender la necesidad de la vía con ancho europeo en el corredor Castejón -Miranda". Así que, "qué mejor que desde el Parlamento se lidere tal movimiento riojano por el tren acordado".

Para finalizar, Concha Andreu ha recordado que han sido dos los "verdaderos hitos en la red de transportes riojanas en la historia y las dos han sido claramente desastrosas para nuestra tierra". Son dos "desinversiones monumentales", una la ampliación de la concesión de la autopista AP-68 y la otra la "desaparición de la planificación del tramo, que supuestamente más avanzado de la red de ferrocarril tenemos y que une Castejón con Logroño".

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Concha Andreu, ha terminado suscribiendo las palabras del secretario general de los socialistas riojanos, Francisco Ocón, "si los mimbres que propone Ceniceros para el pacto de infraestructuras son la renuncia y eliminación de la alta velocidad en el tramo Castejón-Logroño, con nosotros que no cuente, porque el PSOE no va a formar parte de ningún pacto de la resignación".