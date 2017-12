Pérez Anadón (PSOE) pide "calma y responsabilidad" a ZEC y PP ante ciertas actitudes de "nerviosismo"

18/12/2017 - 14:17

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón, ha pedido "calma y responsabilidad" al equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) y al grupo municipal del PP ante ciertas actitudes de "nerviosismo".

ZARAGOZA, 18 (EUROPA PRESS)

Tras la salida de los concejales socialistas de la comisión de Servicios Públicos y Personal, Pérez Anadón ha explicado que "ha sido una mascarada a la que nos tiene acostumbrados Cubero y secundada por el PP, lo que supone que ambos se colocan en los extremos de la acción política y cabe hacer la reflexión política de que evidencian cierto nerviosismo".

De esta forma se ha referido a la propuesta de los populares de sugerir una moción de censura y a las críticas de ZEC hacia el PSOE al insinuar que el pasado 7 de diciembre se tomaron puente festivo y que ha provocado que los socialistas abandonaran la comisión.

En rueda de prensa, Pérez Anadón ha pedido calma a los dos partidos y les ha recordado que están en una institución que es el quinto ayuntamiento de España y en el que "es un hecho cierto no casual que hay un grupo municipal al que el Gobierno se le ha ido de las manos en la gestión de temas fundamentales como la plantilla y el pliego de bases para licitar la contrata de parques y jardines".

El portavoz del PSOE ha expuesto que el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, "interfiere en la negociación presupuestaria haciendo lo posible para que la ciudad no tenga presupuesto y tira bombas en la plantilla para que haya problemas en la aprobación del presupuesto y llega a descalificaciones personales al concejal socialista Trívez".

"Es la gestión de un mercadillo de a ver que podemos ofrecer sin haber un proyecto de ciudad y no deja a nadie frío que en unos momentos de violencia hayamos aguantado unas desafortunadas, impresentables e indefendibles afirmaciones, actitudes y aviesas intenciones por otros".

"INTOLERABLE"

Por ello ha vuelto a reitera la petición de calma porque "no es posible que responsables políticos en las redes sociales hagan afirmaciones como Cubero sobre el asesinato de Víctor Laínez y de los Guardia Civiles en Teruel".

"Es intolerable que se deslicen acusaciones a la víctima --Laíznez-- por el portavoz de ZEC, Pablo Muñoz, en un aspecto que es tan grave que intenta disculpar un homicidio intentando manchar la imagen de la víctima que acaba de ser asesinada y es irse claramente del papel que deben jugar como también las declaraciones de la vicealcaldesa", Luis Broto quien se calificó de "fallecimiento" al asesinato de los Guardias Civiles en Teruel.

"Cuando las insinuaciones son generalizadas lo complicado es pensar que no solo hay actos irreflexivos, sino reflexivos y modos de pensar sobre ciertas actuaciones", ha opinado.

"Teníamos poco con Cubero y el PP entra el liza. Contín, que ha vuelto a su mejores tiempos de agitador juvenil en la que se le ve la vena que no está excesivamente reposada con lo que deben ser los tratamientos de ciertos asuntos y su condición de juvenil mental, porque el DNI es otra cosa, le lleva a hacer afirmaciones gratuitas como que el PSOE es cómplice".

Al respecto, ha recordado que los socialista han reprobado y pedido al alcalde, Pedro Santisteve, que destituya a Cubero y ha considerado que si el concejal continúa en su cargo es "un demérito para todo el Gobierno y no se lo seguiremos pidiendo porque el alcalde no lo puede cesar, ya que donde hay patrón no manda marinero".

"SIN FUTURO"

El PSOE no va a aceptar descalificaciones del equipo de gobierno y si Cubero insulta a Trívez, el socialista "tiene los nervios suficientemente templados como para no dejarse llevar", ha alertado.

Ha alabado la actitud del concejal Javier Trívez porque sus reflexiones "ahorran a la ciudad más dinero que los montones de horas que mete Cubero dilapidando la economía y la credibilidad de la ciudad y se verá en parques y jardines", ha vaticinado.

Por ello, ha instado a Cubero a tener "autocontrol y no controlar a nadie y sino, que descalifique la inanidad de alcalde que no se atreve a tomar responsabilidades con él"

"Pido responsabilidad a Santisteve con su equipo y a Azcón con el suyo porque echar gasolina no contribuye a nada y me siento muy cerca de la última declaración institucional que se aprobó teniendo claro que a ninguno de los que juegan en los extremos les gustaba y es más importante condenar un crimen que poner el acento en los extremos que ambos querían".

Pérez Anadón ha concluido al vaticinar que "ZEC es un gobierno sin futuro y el PP una oposición inútil que no da ningún fruto y seguimos denunciando posiciones extremas de partidos a los que les importa un comino la ciudad y la situación de paz y tranquilidad que quieren los vecinos".