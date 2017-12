Tienda de alimentos a granel, aplicación de cocina y gimnasio calisténico, ganadores del Concurso de Ideas de FP

18/12/2017 - 14:21

Una tienda destinada a la venta a granel de productos de alimentación; una aplicación para teléfonos móviles para enseñar a cocinar; y un gimnasio calisténico, que sólo trabaje ejercicios físicos basados en el propio peso corporal. Son los tres proyectos ganadores del Concurso de Ideas de Negocio organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja en el seno del Plan Emprende Rioja, junto al Gobierno de La Rioja.

LOGROÑO, 18 (EUROPA PRESS)

Un exitoso certamen que en la presente edición ha logrado reunir hasta 1.256 ideas de negocio (964 en el pasado ejercicio) procedentes de seis centros de Formación Profesional de La Rioja (I.E.S. Comercio; C.P.C. Sagrado Corazón; I.E.S. La Laboral; I.E.S. Hermanos D'Elhuyar; I.E.S. Cosme García y Salesianos Los Boscos).

El certamen nació con el intento de animar a estudiantes de estos centros para aplicar sus conocimientos hacia el desarrollo de servicios y productos con posibilidades de comercialización. Cada una de las tres ideas de negocio ganadoras en la presente edición ha sido premiada con un cheque de 600 euros para material informático y escolar junto con un certificado de Emprende Rioja.

El director general de la Cámara de Comercio, Florencio Nicolás; el director gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Javier Ureña; y la subdirectora general de Universidades y Formación Permanente, Carmen Duque, han entregado los premios esta mañana en el salón de actos de la Cámara.

"Tienda de alimentos a granel" se llama la idea de la alumna Amaia Ruiz de Larrinaga, del IES La Laboral. Su proyecto se centra en una tienda de alimentación en la que todos los productos se vendan a granel, fomentando una compra responsable y sostenible, eliminando residuos plásticos, sin packaging y apostando por una nueva forma de vender alimentación acercándose a las necesidades del público.

Esta tienda promovería la venta de alimentación ecológica, de producción natural y de proximidad, saludable e impulsando el retorno a la venta a granel. Actualmente no existe en Logroño un comercio de proximidad con este concepto de buffet libre de comestibles a granel que ofrezca una gran variedad de productos.

"You Can Cook It", idea del alumno del IES Comercio Maksim Kosakovskyy. Su propuesta consiste en la creación de una aplicación de cocina para teléfonos móviles ideada para los más inexpertos en la cocina. Una aplicación en la que, insertando una lista de ingredientes, se encuentre una gran gama de posibles platos a cocinar.

También contaría con un filtro personalizado donde los usuarios podrían buscar resultados específicos como platos de postre, ensaladas, sopas, etc., así como el número de porciones deseadas, etc. También tendría la posibilidad de compartir sus recetas, crear guías o hasta insertar vídeos tutoriales de cómo preparar cada plato, creando una comunidad de cocina de mutuo apoyo.

"Gimnasio Calisténico", presentado por el alumno del C.P.C. Sagrado Corazón Rodrigo Pérez Lasheras, quien propone un gimnasio cerrado en el que poder practicar ejercicios de calistenia, es decir, aquellos en los que se usa el propio peso corporal.

En los últimos años se ha puesto de moda el deporte al aire libre y una modalidad que se llama calistenia, en parques destinados a ello. Una disciplina que ha crecido en los últimos años en espacios abiertos, pero no existe ningún gimnasio cerrado de este tipo. Además del gimnasio, este alumno también propone la realización de planes de entrenamiento personalizados, concursos y campeonatos provinciales de calistenia.

Además de estos tres premios individuales también se han entregado dos premios adicionales destinados a centros dotados con 2.100 euros cada uno. Una categoría para el centro escolar con mayor índice de participación y otra categoría para premiar al centro con mayor número de alumnos ganadores en las tres últimas convocatorias del Concurso. En ambos casos, el ganador este año ha sido el C.P.C. Sagrado Corazón de Logroño.

El concurso, al que se presentaron 1.256 ideas de negocio de alumnos de FP de centros de toda la región pretende también establecer un canal de comunicación con los emprendedores, para satisfacer mejor sus necesidades y proporcionar colaboración para cualquier iniciativa o idea de negocio.

Para valorar las ideas de negocio, el jurado, compuesto por representantes de la Cámara de Comercio y de la ADER, ha tenido en cuenta la originalidad y el grado de innovación de la idea, valorado por la creación de un nuevo servicio o producto inexistente, la aplicación de mejoras en productos ya existentes, la aplicación de las nuevas tecnologías a los diferentes procesos de la empresa y el potencial de negocio y su nivel de desarrollo.