PSOE-A critica el "papelón" de Moreno con las 35 horas: "es un mediador fracasado, todo lo que toca, lo destroza"

18/12/2017 - 14:19

El PSOE-A ha criticado este lunes el "papelón" del presidente del PP-A, Juanma Moreno, en relación con el asunto de la jornada laboral de las 35 horas semanales para los empleados públicos de la Junta, porque se ha constatado que es un "mediador fracasado" y que todo lo que toca "lo destroza, como un niño malo".

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

Así se ha expresado en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, al hilo de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos andaluces, dando así la razón al recurso que interpuso el Gobierno central.

Cornejo ha recordado que Moreno se ofreció como mediador para buscar una solución entre el Ejecutivo central y la Junta sobre este asunto y, al final, ha acabado como un "mediador fracasado", porque o bien no ha cogido el teléfono para hacer las gestiones a las que se comprometió o bien "no lo escucha nadie".

Lo que está claro, según el dirigente socialista, es que ante lo que significa recuperar derechos para los andaluces, el PP-A "siempre falla".

Respecto al hecho de que el PP-A reclame a la Junta "seguridad jurídica" a la hora de acatar la sentencia del Tribunal Constitucional, Juan Cornejo ha criticado que ese partido no solo no haya ayudado en este asunto, sino que ahora "no confía" en las actuaciones de la administración autonómica.

Cornejo ha aconsejado al PP-A que no se preocupe por los asuntos jurídicos y ha garantizado que no habrá ni un solo despido en la Junta y que se encontrarán las fórmulas legales oportunas para mantener las 35 horas. Se ha mostrado convencido de que la Junta y los sindicatos encontrarán una solución que despeje cualquier incertidumbre para los empleados públicos.

Ha recalcado que ahora es necesario trasladar un mensaje de "seguridad, de estabilidad y de sosiego" a todos los afectados y ha puesto en valor que la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, se haya reunido este mismo lunes con los sindicatos para analizar la situación.

Juan Cornejo ha denunciado la "hipocresía" del Gobierno central porque el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, no descartó la implantación de la jornada de 35 horas en todo el territorio nacional.