Marzà se sentará con la UJI para dar una solución a la financiación para concluir Ciencias de la Salud

18/12/2017 - 14:38

El conseller dice que exigir el requisito lingüístico para obtener los grados es una "buena apuesta"

CASTELLÓN, 18 (EUROPA PRESS)

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha señalado este lunes que su departamento ha cumplido "desde el primer momento" con la universidad Jaume I de Castellón (UJI) dándole 18 millones de euros para las infraestructuras educativas que les debía el anterior gobierno, aunque ha dicho que si no cuenta con suficientes recursos para acabar la Facultad de Ciencias de la Salud, se sentarán para dar "una solución" y "ver qué es necesario, qué no se ha ejecutado y por qué, para saber qué no se calculó bien".

Marzà ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa tras presentar en Castellón dos proyectos para las escuelas de la capital y al ser preguntado por si hay compromiso por parte del Consell de mejorar la financiación a la UJI para que pueda acabar la Facultad de Ciencias de la Salud.

En este sentido, el conseller ha señalado que desde que han llegado al Gobierno valenciano han cumplido con todos los compromisos, y ha recalcado: "El hecho de que se esté haciendo la segunda fase de la Facultad es porque ha entrado el Gobierno del Botànic porque todas las deudas que tenía el PP con la UJI y el conjunto de universidades valencianas no hubieran hecho posible que se llevara adelante esta infraestructura".

Al respecto, el conseller ha destacado que el Gobierno valenciano cumplirá con todas las universidades y, ha recordado que la UJI ha recibido en 2016 y 2017 un total de 18 millones de euros para infraestructuras educativas "que les debía el anterior gobierno", por lo tanto "si no calcularon la universidad y el anterior gobierno que 18 millones eran suficientes para hacer la facultad y ahora hace falta volver a poner más millones de euros, nosotros hemos cumplido con lo que estaba pactado".

Además, ha señalado que el Consell ha seguido pagando toda la deuda en gasto corriente que tenía el anterior gobierno con las universidades valencianas. Así, ha explicado que durante 2017 el Gobierno valenciano ha asumido un préstamo de 99 millones euros que tenían las universidades valencianas "para evitar que sigan asumiendo deudas del pasado".

"ESTAMOS CUMPLIENDO CON LAS DEUDAS DEL PASADO"

"Si la UJI cree que no dispone de suficientes recursos y, por tanto, aquello que pactó con el anterior gobierno no era correcto, evidentemente nos sentaremos para darle solución", ha explicado Marzà, quien ha apuntado que la Conselleria quiere que se acabe la Facultad de Ciencias de la Salud y "estamos cumpliendo con las deudas del pasado e invirtiendo más en la UJI y en el conjunto de universidades".

Asimismo, Marzà ha recordado que el Gobierno valenciano ha bajado las tasas universitarias y ha compensado a los centros universitarios, se ha aumentado la financiación para las mejoras laborales del PAS y PDI y "con la UJI está el compromiso de un millón de euros extra para que pueda asumir las enseñanzas de enfermería".

Preguntado si se puede comprometer el Consell a conceder a la UJI los 13 millones de euros que necesitan para acabar la Facultad de Ciencias de la Salud, Marzà ha subrayado que la Conselleria de sentará con la UJI para "ver qué es necesario, qué no se ha ejecutado y por qué, para saber qué no se calculó bien", pero -ha insistido- "nosotros hemos cumplido desde el primer momento".

Respecto a si el Consell abonará la deuda histórica a la UJI y al resto de universidades, el titular de Educación ha señalado que en 2018, en la propuesta de presupuestos, está el dinero previsto en la reprogramación de la deuda. "Vamos a seguir invirtiendo lo que no ha invertido el anterior gobierno en las universidades valencianas", ha añadido.

Ha recordado que a principios de año habrá una reunión con los rectores para desarrollar un sistema de financiación universitaria óptimo, que "irá en función de las mejoras en el sistema de financiación de la Comunitat Valenciana".

REQUISITO LINGÜÍSTICO

Por otra parte, preguntado por cómo puede apoyar la Conselleria a la UJI para poner en marcha el requisito lingüístico para obtener los grados frenado por el Consejo Social, el conseller ha indicado que primero lo tendrá que aprobar la universidad, "ya que son ellos los que tienen que determinar su manera de organizarse y de exigir que uno acabe estando formado en un determinado nivel de todas las lenguas que tenemos en nuestro territorio".

"Nosotros pensamos que es una buena apuesta y una cuestión de futuro, pues es necesario dar todas las oportunidadades laborales a nuestros estudiantes, pero son ellos los que han de decidirla e implementarla", ha subrayado.

Finalmente, respecto a las declaraciones que realizó recientemente el rector de la UJI, Vicent Climent, en cuanto a que la universidad sufre una infrafinanciación de 1.500 euros por estudiante con respecto a la media de las universidades valencianas, el conseller ha manifestado que hay que redefinir cómo se reparte la subvención ordinaria "para tener en cuenta criterios como la investigación, el profesorado, tipo de infraestructuras, entre otros".

Al respecto, ha apuntado que la UJI tiene una financiación más baja por alumno "porque su visión es más de servicio público centrado en la docencia y ha tenido menos innovación o investigación que, por ejemplo, el politécnico de València".