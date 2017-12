El 81% de los escolares de Castilla y León practica alguna actividad físico-deportiva fuera del horario escolar

18/12/2017 - 14:38

Un estudio realizado a lo largo del curso escolar 2016-2017 por la Universidad de León, encargado por la Junta de Castilla y León, revela que la práctica deportiva de los escolares de Educación Primaria y Secundaria de la Comunidad se sitúa en un 81 por ciento, una cifra superior a la media nacional.

El director general de Deportes, Alfonso Lahuerta, acompañado del profesor de la Universidad de León, Juan Carlos Redondo, ha presentado este lunes los resultados de un estudio acerca de los hábitos deportivos de la población en edad escolar de Educación Primaria y Educación Secundaria en Castilla y León.

Este estudio, realizado a lo largo del pasado curso escolar, analiza diferentes variables de la práctica de la actividad físico-deportiva de los escolares y lo compara con las mismas variables de un estudio anterior del año 2002 y con los del estudio realizado en 2011 por el Consejo Superior de Deportes, sobre hábitos deportivos de la población escolar en España.

De este estudio se extrae que el 81 por ciento de los escolares de Castilla y León practica alguna actividad físico-deportiva fuera de la asignatura de Educación Física, siendo mayor la práctica en niños, un 85 por ciento, que en niñas, un 77 por ciento. Además, de los escolares que practican alguna activad deportiva, la mayoría, cerca de un 73 por ciento, participa en competiciones.

Estos datos representan un incremento del 18,43 por ciento respecto al año 2002, cuando la participación era del 62,48 por ciento. Por su parte, el estudio realizado por el Consejo Superior de Deportes en 2011, revela que la participación de los niños es del 73 por ciento y las niñas del 54 por ciento, lo que supone que los escolares de Castilla y León superan entre un 12 por ciento y un 23 por ciento, respectivamente.

Respecto a los escolares que no practican ninguna actividad físico-deportiva, destaca que un 74 por ciento sí estaría dispuesto a hacerlo, siendo la causa más común la falta de tiempo, un 53 por ciento y tan solo un 16,2 por ciento manifiesta que no realiza ninguna actividad porque no le gusta.

La forma más común de realizar las actividades deportivas por parte de los escolares, es mediante actividades dirigidas, lo que supone un 84 por ciento. Si se compara estos datos con el periodo de 2002 a 2016, se produce un incremento cercano al 37 por ciento en la práctica de actividades dirigidas.

En las actividades practicadas de forma libre, destaca el cambio en la tendencia, que pone de manifiesto la aparición de nuevas actividades y modalidades deportivas y el reparto entre actividades más diversas, lo que implica que deportes más tradicionales, como el fútbol en hombres o la natación en mujeres, hayan dejado de ser predominantes entre las actividades practicadas de forma no dirigida.