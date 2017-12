Itinere reivindica que el peaje de la AP-9 sube menos a lo previsto desde 2018 tras reducir un 20% el gasto en las obras

18/12/2017 - 14:43

Garantiza "totalmente" que el puente estará abierto el 1 de enero, aunque "la inauguración depende del Ministerio de Fomento"

VIGO, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de Itinere --grupo al que pertenece Audasa--, Pedro Pérez, ha reivindicado que la subida del peaje de la AP-9 que se aplicará a partir de 2018 será menos de la prevista inicialmente "gracias" a que se redujo el gasto en las obras en un 20%. Concretamente, está previsto que suba un 1% cada año en concepto de la ampliación en Rande y en Santiago de Compostela.

Al ser preguntado si la subida del peaje que se aplicará a partir de 2018 ya tiene en cuenta que el gasto ejecutado es menor del previsto inicialmente, ha respondido: "Efectivamente, es que gracias a esa reducción, la tarifa va a ser menor. No la tarifa, sino del periodo de tiempo en que ese incremento se va a ir aplicando", ha dicho.

A partir de 2018, está previsto que el peaje de la AP-9 suba un total del 3,89%, del que el 1% se corresponde con esta obra y la de Santiago. El hecho de que se redujese el 20% el coste de los trabajos, supone que esa sea la tarifa final, según lo explicado por el presidente de Itinere, quien ha sentenciado: "Beneficia al ciudadano con una menor tarifa a lo largo de los años".

Estas palabras las ha manifestado en declaraciones a los medios tras participar en el desayuno de Nueva Economía Fórum --que patrocina Itinere-- y que ha protagonizado la secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, presentada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

"NO HAY INFRAESTRUCTURAS GRATUITAS"

Así, ha pedido reflexionar acerca de "que no hay infraestructuras gratuitas", sino que "todas son de pago". La diferencia, ha establecido, es que "en las concesiones el pago es por uso, mientras que en otras infraestructuras el ciudadano la paga vía impuestos, la use o no la use".

Según informó la empresa, el peaje se aumentará un 1% para recuperar la inversión de las obras de ampliación en Santiago y en Rande; otro 0,9% para "compensar" la bonificación establecida en 2013 a los viajeros entre Vigo y Pontevedra (usuarios de telepeaje y con vuelta en el mismo día), que se aplicará durante tres años; y un 1,91% más por lo atribuido al cálculo definitivo del IPC.

"Se ha armado mucho ruido con el tema tarifario, y yo llamo la atención en que, aunque evidentemente un peaje siempre es algo que le duele al ciudadano sacarlo de su bolsillo cada vez que usa la infraestructura, un 1% es la subida asociada a la inversión", ha remarcado Pérez, sobre las obras de ampliación que servirán "para evitar incidencias" en el tráfico.

A colación de todo ello, ha puesto en valor que el coste de la obra finalmente ha ascendido a 240 millones de euros aproximadamente, respecto los 300 millones previstos, ante lo que ha asegurado que esta reducción "beneficia a todos los usuarios" (en referencia al incremento del peaje que finalmente se aplicará)

COMPETENCIA ESTATAL O AUTONÓMICA

Por otro lado, acerca de la petición del Parlamento de Galicia para que la gestión de la AP-9 sea competencia autonómica, Pérez ha indicado que el grupo Itinere tiene experiencia en infraestructuras cuya responsabilidad recae tanto en el Estado como en una comunidad autónoma (donde ha puesto Navarra como ejemplo).

En relación con ello, ha asegurado que a la compañía le "resulta indiferente" qué administración tenga la competencia. "No tenemos en ello una posición, porque la evidencia empírica así nos lo dice", ha rematado.

SIN RETRASOS EN LA OBRA

Cuestionado sobre si se retrasará la apertura del puente por los incidentes ocurridos en los últimos días --un operario resultó herido en Rande y se rompió un tirante de uno de los nuevos viales del puente--, Pérez ha respondido tajantemente a los periodistas que "no". No obstante, ha reconocido que sí se ha retrasado la prueba de carga --por la que se colocarán "80 camiones en cada nuevo tramo" del puente"--, prevista para este mismo lunes.

Se trata de una prueba que, aunque ha mantenido que se puede hacer sin el tirante nuevo, ha remarcado que "se prefiere hacer con el tirante repuesto para que la prueba sea con la estructura del puente definitiva y no en una situación distinta". De esta forma, ha avanzado que esta prueba se realizará esta misma semana, "mañana y, si no, pasado".

Además, acerca de recelos sobre la seguridad, ha comentado que los incidentes ocurridos "no es algo exótico, pero (sí) raro en un proceso constructivo tan complejo como ha sido la ampliación del puente". "Dicho esto, es una desgracia por ejemplo el tema del tirante, que en un descuido el soplete se desvíe al cable", que "ha quedado afectado y por tanto hay que sustituirlo", ha insistido.

Pese a todo, Pérez ha garantizado "totalmente" que el puente estará abierto el 1 de enero, aunque acto seguido ha matizado que "la inauguración no depende --de la empresa--, (sino) del Ministerio de Fomento". Así, ha comentado que entiende que la inauguración "está prevista en algún día de la próxima semana", pero "no hay un compromiso fuerte todavía fijado en ese sentido".

En lo relativo a Santiago, ha asegurado que la obra "está totalmente terminada" y "lista para que Fomento la inaugure cuando así lo decida". La finalización de las obras dentro del año 2017 es requisito imprescindible para que Audasa pueda repercutir el 1% de subida en los peajes a partir de 2018, de acuerdo con lo recogido en el convenio de 2011.