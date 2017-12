Representantes de Granada, Jaén y Almería reclaman a las puertas del Ministerio de Energía el eje Caparacena-La Ribina

18/12/2017 - 15:18

Una delegación formada por alcaldes de las tres provincias y otros representantes se han concentrado este lunes en Madrid

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Una delegación conformada por más de 50 alcaldes y alcaldesas de municipios de Granada, Jaén y Almería, acompañados por otros representantes públicos como el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, o el secretario General del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, se han concentrado este lunes a las puertas del Ministerio de Energía en Madrid para reclamar que se incluya el eje Caparacena-Baza-La Ribina en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020.

Durante la misma concentración han recibido respuesta del Ministerio, que ha accedido a que el presidente de la Diputación granadina y algunos alcaldes allí concentrados accedieran al edificio para mantener una reunión con algún representante de Energía.

A su llegada a las puertas del Ministerio, Entrena ha asegurado en declaraciones a los periodistas que el eje "se tiene que construir sí o sí" porque las tres provincias "se están jugando mucho" entre lo que cabe "1.100 millones de euros de inversión y 1.500 puestos de trabajo" que, según ha dicho, se generarían directamente a partir de esta inversión. El presidente ha subrayado que la construcción del eje atraería empresas de energía renovables que otorgaría a estos tres territorios la posibilidad de desarrollarse en un sector "estratégico" como es la industria, un sector que sufre un "déficit enorme" en Andalucia Oriental.

Entrena ha destacado también que "casi la mitad del territorio" de la provincia de Granada está "afectada" por la construcción de la línea en cuestión y la construcción de la misma "garantizaría el futuro desarrollo industrial" de todas las comarcas de su alrededor. "Hay inversores pendientes de la construcción de la línea, no hay problemas para financiarla y hay necesidad, no entendemos ni entenderíamos que el Ministerio ni considerara la decisión de incluirla entre las inversiones prioritarias", ha dicho.

SIN ARGUMENTOS DESDE EL GOBIERNO

Además de esto, el presidente de la Diputación granadina ha asegurado que desde el Gobierno "no se ha dado ningún argumento" y "lo único que llega es el tema de echar balones fuera pretendiendo que la Junta de Andalucía financie y construya la línea". Ante esto, Entrena ha defendido que hacer realidad el eje es "competencia exclusiva del Estado" y "los recursos europeos de los fondos Feder son competencia del Ministerio de Hacienda". "Enredar y pretender despistar a la ciudadanía hablando de la Junta es algo que no entendemos", ha aseverado.

Por último, ha esperado que el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, "atienda las alegaciones" y "de respuesta en el próximo consejo de ministros a una demanda necesaria e imprescindible como es la construcción del eje". Aunque la petición de la delegación era reunirse hoy mismo con el ministro, desde el Ministerio solamente se ha ofrecido, en el transcurso de la concentración, que Entrena y algunos alcaldes accedieran al ministerio para reunirse con algún representante del mismo.

Por su parte, el alcalde del municipio jiennense de Pozo Alcón, Iván Cruz, ha señalado que la construcción del eje supondría "un desarrollo para los pueblos de la comarca de la mejora para las infraestructuras que ya poseen". Según ha explicado, "no hay suficiente potencia" para poder desarrollar proyectos empresariales en la zona y hay problemas también con el abastecimiento a los consumidores. "Es necesaria esta infraestructura para poder seguir progresando y avanzando en una zona rural que está bastante deprimida", ha concluido.

UN "VARAPALO ENORME"

El alcalde del municipio granadino de Baza, Pedro Fernández, ha asegurado que la no construcción del eje "supondría un varapalo enorme" y "dejar sin futuro a más de cien municipios" en cuanto a la implantación de nuevas empresas renovables. "La no construcción supondría dejarnos de nuevo como ese desierto energético y dejarnos sin la posibilidad de retorno del ferrocarril", ha añadido, al tiempo que ha asegurado que sin este ese la zona de Andalucía oriental se quedaría "marginada".

"Esta infraestructura estuvo ya en el plan como prioritaria y ahora nos han dejado renegados en la planificación del 2020, se nos está ignorando y jugando con el futuro de las zonas que son rurales y que están sometidas al despoblamiento", ha apuntado Fernández, quien ha argumentado que hay incluso empresas privadas que se dedican a las energías renovables que han propuesto invertir de manera privada en que el eje sea una realidad.

Por su parte, el alcalde de Serón (Almería), Juan Antonio Lorenzo, ha explicado que su municipio es "el primer productor eólico de Andalucía" y tiene "comprometidos" tres parques eólicos más con licencias de obras que "se van a quedar sin hacer" si la línea no se construye. "Se está comprometiendo el futuro de la zona porque no tendremos desarrollo si no hay aporte energético", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que la delegación que se ha acercado a Madrid está dispuesta a "luchar por los vecinos" de los municipios afectados y pedir a Nadal que reconsidere incluir el eje Caparacena-La Ribina en la planificación nacional.

Además, el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha criticado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "se haya cargado y haya eliminado del mapa" esta infraestructura eléctrica que forma parte "del futuro de más de cien municipios de Andalucía". "Hablamos de líneas eléctricas fundamentales para que puedan instalarse nuevos proyectos industriales en las tres provincias para evacuar la energía que somos capaces de producir", ha dicho.

Ante esto, Sánchez Teruel ha reiterado que la concentración tiene que objetivo pedirle al Ministerio "que reconsidere la incorporación" del eje en el plan de infraestructuras prioritarias tal y como "se comprometió en el mes de mayo" porque "la línea es prioritaria para el desarrollo de los municipios" de esta zona de Andalucía.

Los representantes allí reunidos han explicado que esta tarde mantendrán una reunión con los portavoces de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados en la misma Cámara Baja y a la que han confirmado asistencia el PSOE y el PP. Entrena ha afirmado que en dicha reunión se le trasladará la petición de las tres provincias y del "nutrido" grupo de alcaldes que han acudido a Madrid porque la construcción del eje es una infraestructura "fundamental".