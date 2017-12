Carmena aboga por "despolitizar de nuevo" Ahora Madrid y traslada que los ediles de Madrid 129 "no se quieren ir"

18/12/2017 - 15:26

Cuando Ahora Madrid llegó al gobierno lo hizo definiéndose como una "candidatura vecinal, no como un gobierno de coalición"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha abogado por "despolitizar de nuevo" Ahora Madrid, ha confirmado que el hasta ahora delegado de Economía y Hacienda Carlos Sánchez Mato no ha presentado su renuncia al acta de concejal y que los tres ediles de Madrid 129 (Celia Mayer, Guillermo Zapata y Javier Barbero) "no se quieren ir".

Lo ha indicado en una rueda de prensa, flanqueada por la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, y el nuevo concejal de Economía, Jorge García Castaño. Los tres ediles de Madrid 129 han indicado en un comunicado que se plantean la continuidad en el Gobierno de Ahora Madrid por el "grave error" que ha supuesto el cese del hasta ahora delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.

"He hablado con algunos compañeros que forman parte de este grupo, Madrid 129, y lo que quieren es tener más participación pero me han dicho que no se quieren ir sino tener más participación", ha declarado la regidora.

Carmena ha aprovechado la pregunta para recordar que cuando Ahora Madrid llegó al Gobierno lo hizo definiéndose como una "candidatura vecinal, no como un gobierno de coalición". "Haré lo posible para que se despolitice de nuevo", ha remachado.

"Me sorprende la decisión de IU, que forma parte de esta candidatura, porque esta candidatura no fue de coalición sino de ciudadanos y vecinos. Hay que recuperar eso", ha expuesto, que ha incidido en que hay "partidos que tratan de singularizarse mucho" cuando inicialmente Ahora Madrid era una "candidatura sin partidos".

"¿Qué sentido tiene que IU decida lo que se tiene que hacer en el Pleno? Eso no es bueno", ha añadido la alcaldesa, para contestar que el tercer teniente de alcalde y miembro de IU, Mauricio Valiente, seguirá en la Junta de Gobierno, a pesar de haberse levantando en el Pleno para no votar el PEF.

Carmena ha remarcado que "no deben entrar los partidos políticos en el seno del Ayuntamiento". También ha declarado que no quería hablar de su propia continuidad porque "queda mucho trabajo por hacer" para, a renglón seguido, lamentar estas "tensiones con Hacienda" que se han llevado "mucho tiempo en el intercambio de papeles y análisis cuando hay que hacer muchas cosas de gestión".