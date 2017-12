Cataluña. albiol pide el voto al pp para "asumir la responsabilidad de la economía catalana"

18/12/2017 - 15:13

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, defendió este lunes que "no puede haber una formación política con mayor credibilidad y autoridad" para "asumir las responsabilidades de la economía catalana" a partir del próximo 21 de diciembre que la suya.

En la sede de Fomento del Trabajo en Barcelona, y bajo el respaldo del ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, el candidato de los populares prometió que una de las principales misiones y prioridades de su partido tras el 21-D será "sacar a Cataluña del pozo que estamos viviendo".

"No puede haber formación política con mayor credibilidad y autoridad para asumir la responsabilidad de la economía catalana que el PP", sentenció, al tiempo que subrayó que su partido puede "crear certidumbre" para que Cataluña transite por la senda de la recuperación y vuelva a liderar el crecimiento del conjunto del país.

Explicó que en los últimos días ha tenido varios contactos con directivos de empresas que se han marchado de Cataluña a consecuencia del 'procés' y aseguró que le han transmitido su intención de retornar a esta comunidad si hay seguridad jurídica, tranquilidad y confianza para poder desarrollar con normalidad su actividad.

BALANCE DE CAMPAÑA

Además, celebró que en la evolución de la campaña se haya puesto "en evidencia la importancia del voto al PP" en estas elecciones en las que "nos estamos jugando no solo el futuro de Cataluña, sino posiblemente la estabilidad del conjunto de España".

Votar al PP, defendió Albiol, supone un "plus de responsabilidad" y es "la garantía de un Gobierno alternativo al independentismo". "Es cierto que Ciudadanos puede subir, el PSC también, pero si el PP no obtiene una representación importante en el Parlament, esa mayoría alternativa constitucionalista no se podrá estructurar", advirtió.

"Estamos francamente muy optimistas", llegó a decir Albiol, confiado en que la ciudadanía perciba de que "hoy más que nunca el voto al PP es garantía de ese futuro y de bajar la persiana a esta etapa de independentismo que nos ha traído a la situación de mayor incertidumbre que ha habido en Cataluña en los últimos 40 años".

Preguntado por las acciones jurídicas anunciadas por Junts per Catalunya tras las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, diciendo que los líderes de esta lista y ERC han sido "descabezados", dijo que se trata de una valoración política "obvia" dentro de un mitin electoral.

Alabó la acción del Gobierno de Mariano Rajoy, del que dijo sentirse "orgulloso" por haber puesto "fin a la aventura independentista" que lideraban Carles Puigdemont y Oriol Junqueras y haber abierto "un paréntesis de esperanza" en la sociedad catalana.

18-DIC-17

