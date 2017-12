Sánchez Mato, uno de los ediles 'peleones' de Carmena, sale de Hacienda tras sus batallas con el PEF, la deuda o M-30

18/12/2017 - 15:37

Investigado por el caso del Madrid Open de Tenis, ha mostrado su rechazo a algunos acuerdos de Ahora Madrid en materia de urbanismo

El hasta ahora delegado de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, deja su cartera después de dos años y medio como uno de los ediles más 'peleones' del Gobierno de Manuela Carmena, con batallas abiertas en distintos frentes como la elaboración del Plan Económico Financiero (PEF), la reducción de deuda o la comisión de investigación en la M-30.

"Los errores son míos y los aciertos colectivos" ha sido la frase con la que se ha despedido el edil de Ahora Madrid tras su cese por parte de la alcaldesa de Madrid, puede que pensando en los distintos conflictos que ha protagonizado en el Consistorio, entre los más sonados, el del caso del Madrid Open de Tenis, donde ha acabado investigado.

Después de encargar unas auditorías junto a su compañera Celia Mayer para llevar a la Fiscalía posibles irregularidades en los contratos con la organización en la época del PP en el Gobierno, acabó siendo investigado --y la causa sigue abierta-- por un delito de prevaricación y malversación.

También le ha provocado más de un quebradero de cabeza la elaboración del Plan Económico y Financiero (PEF) del Consistorio, que ha sido rechazado hasta en tres ocasiones por el Ministerio de Hacienda y que concluyó con la tutela provisional de las cuentas por parte del departamento de Cristóbal Montoro.

Este episodio, de hecho, es el penúltimo al vivido hoy, pues desencadenó en la elaboración del último PEF, que apoyado por el PP y rechazado simbólicamente (porque no han votado al levantarse) por seis ediles de Ahora Madrid ha salido adelante este lunes y ha acabado al final llevándose por delante al concejal, que pese a ser su plan, había advertido de que no iba a votarlo sin previamente no consultaban a las bases de Ahora Madrid.

En sus problemas con la regla de gasto ha estado presente la compra de Alcalá, 45, sede del Área de Economía y Hacienda, a finales del pasado año por 104 millones de euros y por la que se venía pagando un alquiler de hasta 18.423 euros al día. La oposición sospechó de la operación desde el principio y aseguran que los problemas con Montoro empezaron, en parte, aquí.

MENOS DEUDA Y CLÁUSULAS SOCIALES

Pero en su papel como responsable máximo de Economía deja otro asunto muy bien encaminado: la reducción de deuda, que no ha parado de bajar desde la llegada de Ahora Madrid. Y es que el Consistorio, pese a seguir siendo el más endeudado, es también el que más ha conseguido rebajar su deuda en los últimos dos años.

De hecho, según los datos publicados por el Banco de España recientemente, Madrid se situó en 3.511 millones de euros en el tercer trimestre del año, lo que supone un descenso del 27,3 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado (cuando el endeudamiento era de 4.471 millones). Es más, el Ayuntamiento ha logrado reducir su deuda en 960 millones en el último año.

También ha sido el propulsor de incorporar cláusulas sociales en la contratación pública de la Administración madrileña, donde el precio dejó de ser el criterio único o fundamental para dejar paso a la igualdad, con la perspectiva de género, la salud laboral, el empleo o la seguridad como criterios destacados.

En su lucha contra el 'despilfarro' puso también el ojo en las obras de la M-30 y la situación de Calle 30, con una comisión de investigación sobre su situación económico financiera, que ya tiene conclusiones: las obras fueron "ilegales" y el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón es el "responsable directo de un modelo de gestión ruinoso para la ciudad de Madrid" y de una tramitación plagada de "irregularidades".

Esta comisión sí que salió adelante tras el intento fallido de investigar toda la gestión de los gobiernos de Gallardón y Ana Botella, tumbada por la justicia cuando se quería analizar la actividad de los últimos doce años de Gobierno del PP, empresas municipales y organismos autónomos.

FIEL A SUS PRINCIPIOS

La defensa de sus principios y siendo fiel a las siglas a las que pertenece, Izquierda Unida, Sánchez Mato ha formado parte del grupo de ediles que en varias votaciones del Pleno, en materia urbanística, han rechazado las propuestas del propio grupo de Ahora Madrid.

Así, votó en contra de ratificar el Convenio urbanístico para la gestión y ejecución del área de planeamiento de la TPA (Taller de Precisión de Artillería) de Raimundo Fernández Villaverde; o se tapó la nariz en modo de protesta cuando el Gobierno de Carmena decidió convertir el edificio ubicado en la calle del Divino Pastor, antigua sede del Patio Maravillas, en pisos turísticos.

En la misma línea, acudió por libre a las puertas del Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre para arropar al exmiembro de la Mesa del Parlament catalán Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot, que declaraba en el marco de la querella presentada por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos cometidos en el denominado 'procés'.

De momento, Mato continuará en el Ayuntamiento porque, como ha indicado la propia alcaldesa, no ha mostrado su intención de dejar el acta de concejal. Se queda como concejal presidente de Vicálvaro, pendiente de la reestructuración de Gobierno que ha adelantado este mismo lunes Carmena.