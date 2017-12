Javier Sierra promociona su nueva novela 'El fuego invisible' en Teruel

18/12/2017 - 16:24

El último ganador del premio Planeta, Javier Sierra, ha promocionado este lunes su novela galardonada, 'El fuego invisible', en Teruel durante una jornada en su ciudad natal que le recuerda cuando "un niño con gafas sufrió una fractura en la pierna y se refugio en la lectura".

TERUEL, 18 (EUROPA PRESS)

Junto al premio Planeta, Sierra ha comenzado la jornada en el Ayuntamiento, donde ha mantenido un encuentro con la alcaldesa Emma Buj y el premio se ha exhibido en el salón de plenos para que los turolenses se pudieran realizar una foto con el galardón.

A continuación ha impartido una conferencia para 600 adolescentes en el Teatro Marín. La alcaldesa Emma Buj ha detallado que, además de la charla, ha ofrecido un taller de narrativa con el objetivo de "potenciar la cultura y la lectura, el amor por la literatura". Para Sierra, "es una apuesta por acercarme a la gente joven, explicar cómo se hace para saltar de los cuadernos escolares al premio Planeta".

Sierra ha comentado que "no podía haber nacido en otro sitio que en Teruel, sus torres, su patrimonio, que ha permitido desarrollar esa cosa invisible, ese fuego invisible de la creatividad, Teruel es la única provincia que tiene un pueblo que se llame Libros", ha resaltado.

Respecto a su obra, 'El fuego invisible', ha manifestado que "es un libro muy conectado con Aragón" y ha recordado el trabajo de investigación que ha realizado para esta novela, "una parte que ni se ve, pero se inició hace muchos años".

LONG SELLER

El autor también se ha referido a los best seller, una literatura "cortoplacista, que se vende mucho, pero se olvida, la que no tiene poso, está la literatura que no es best seller, el long seller, mi primera novela 'La dama azul' se sigue leyendo, ha vendido diez millones de ejemplares", ha expuesto como ejemplo.

Tras asegurar que en el futuro podría dedicar algún trabajo a los Amantes de Teruel, ha avanzado que tiene varias historias en proyecto, si bien ha advertido de que "tengo un compromiso personal de cerrar el ciclo de 'El maestro del Prado' y la epopeya del viaje del hombre a la luna me atrae mucho".

Por último, el escritor, que protagonizará esta tarde un gran acto de presentación de su novela en el Teatro Marín, ha expresado en su visita a Teruel sus condolencias a la familia del agricultor y ganadero de Andorra, José Luis Iranzo, y de los dos guardias civiles que fueron asesinados el pasado jueves, 14 de diciembre.